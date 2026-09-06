Avión de carga se sale de la pista en Miami e impacta vehículos

Un avión de carga de Amazon salió de la pista cuando aterrizaba el domingo en Miami, chocó contra varios vehículos y se incendió, informaron las autoridades.

En videos se veía un denso humo saliendo del Boeing 767 que había llegado alrededor de las 14H00 (1800 GMT) desde Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos acudían rápidamente al lugar.

De momento no se reportaron víctimas mortales.

El incidente fue reportado por la Administración Federal de Aviación y el Aeropuerto Internacional de Miami.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade indicó que el avión, que operaba como el vuelo Prime Air 7598, se incrementó como resultado de lo que calificó como un choque.

"Los bomberos están trabajando para extinguir el fuego y evaluar a los pacientes", señaló en X.

El Departamento dijo que el avión sobrepasó una pista y chocó contra varios vehículos cerca del aeropuerto. Más de 60 bomberos acudieron rápidamente al lugar, agregó.

El aeropuerto informó que todas sus pistas y vías de rodaje fueron cerradas.