EEUU: Critican al alcalde de Nueva York por pedir abolir el ICE

"Sus palabras son peligrosas e incitan a la hostilidad", afirmó Mullin en una rueda de prensa en la que defendió la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Washington, Estados Unidos/El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, arremetió el viernes contra el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por exigir que el servicio de inmigración y aduanas ICE abandone la ciudad y sea abolido después de que sus agentes hirieran de bala a un dominicano durante un operativo.

"Sus palabras son peligrosas e incitan a la hostilidad", afirmó Mullin en una rueda de prensa en la que defendió la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Mullin señaló que Oscar Belgal, de 28 años, el hombre al que los agentes del ICE dispararon e hirieron el jueves en el distrito Bronx, tenía antecedentes penales y trataba de evitar ser detenido.

"Llegó a este país de forma legal hace unos años y, desde que entró, ha cometido un delito tras otro", afirmó el secretario de Seguridad Nacional.

Belgal sufrió una herida superficial en el cuello y fue hospitalizado, mientras que un niño de cinco años que iba en su coche resultó ileso.

Mullin afirmó que los agentes del ICE no sabían que había un niño en el coche cuando abrieron fuego contra la víctima.

El alcalde demócrata de Nueva York condenó el tiroteo y afirmó que pedirá al presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, que detenga las redadas del ICE en Nueva York.

"Los queremos fuera ahora", dijo el alcalde en X la noche del jueves. "Abolir ICE", lanzó.

"Alcalde, si acaba con el ICE, ¿quién va a sacar a los delincuentes de las calles de su propia ciudad?", respondió Mullin. "¿Quién va a detener a los asesinos, a los ladrones y a los miembros de las bandas?".

Marcos Charles, un alto cargo de ICE, también intervino en la rueda de prensa y afirmó que Belgal se había "negado a acatar las órdenes legales para salir de su vehículo".

"A continuación, aceleró su vehículo, embistiendo a dos de nuestros vehículos oficiales de ICE, y luego lo utilizó como arma y siguió acelerando, dirigiéndose hacia otros agentes", explicó Charles.

"Nuestros agentes, aplicando su formación y creyendo que sus vidas, las de sus compañeros y las de la población en general estaban en peligro, aplicaron su formación y dispararon sus armas", añadió.

Cientos de manifestantes se reunieron en el lugar del tiroteo el jueves por la tarde para expresar su oposición a la política de mano dura de Trump contra los migrantes.

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