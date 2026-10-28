Vicepresidente de EEUU contactó a jefe de seguridad de Irán, según reporte

La carta, así como las subsecuentes charlas entre Estados Unidos y funcionarios iraníes, se enfocaron en un posible marco para las negociaciones más que en detalles específicos de paz, agregó el diario.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, contactó al jefe de seguridad de Irán en un intento por reanudar las conversaciones de paz que podrían evitar nuevos ataques estadounidenses contra la república islámica, informó este miércoles The Wall Street Journal.

Vance envió una carta a Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, reportó el diario, en una medida que, según una de las fuentes del Journal, fue ordenada por el presidente Donald Trump.

La carta, así como las subsecuentes charlas entre Estados Unidos y funcionarios iraníes, se enfocaron en un posible marco para las negociaciones más que en detalles específicos de paz, agregó el diario.

Cuando se le preguntó al respecto antes de su partida hacia una mitin de campaña en Ohio, Trump se desmarcó y negó ser el origen de esta iniciativa.

JD Vance "me preguntó qué pensaba yo de eso y le respondí: 'Si quieres hacer eso, por mí está bien'", declaró.

La guerra, que lanzaron en conjunto Israel y Estados Unidos a finales de febrero, ha perturbado gravemente los envíos de energía desde los países del Golfo, provocando repercusiones económicas a nivel mundial.

Irán comenzó a bloquear el estrecho estratégico de Ormuz, por donde solía transitar alrededor de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, después del inicio del conflicto, y ha atacado con regularidad a los buques que intentan cruzar sin su autorización.

Estados Unidos, por su parte, ha mantenido un bloqueo naval de los puertos iraníes, con el objetivo de asfixiar la economía del país.

El Journal también informó el miércoles que Washington había pedido a varios países árabes del Golfo que se prepararan para una posible "campaña militar corta e intensa" contra Irán después de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, el 3 de noviembre.

Pero citando a personas informadas sobre las conversaciones, el diario después señaló que Trump no había tomado una decisión final.

Mientras tanto, las fuerzas armadas iraníes han advertido que responderían de forma más amplia ante cualquier nuevo ataque, y Rezaei afirmó que podrían golpear infraestructuras vinculadas a Estados Unidos, incluidos centros de datos y otros objetivos de inteligencia artificial.