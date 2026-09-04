ONU establece el 27 de noviembre como Día Internacional para eliminar el matrimonio infantil

Esto representa un nuevo llamado internacional a proteger a niñas y adolescentes de uniones forzadas y matrimonios a temprana edad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que establece el 27 de noviembre de cada año como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado, con el objetivo de impulsar acciones globales para erradicar esta práctica.

La decisión fue respaldada por los 193 Estados miembros y representa un nuevo llamado internacional a proteger a niñas y adolescentes de uniones forzadas y matrimonios a temprana edad, considerados una vulneración de los derechos humanos.

La iniciativa cobró relevancia recientemente tras el rescate de dos niñas indígenas de 10 años, una peruana y otra ecuatoriana, que se encontraban en riesgo de matrimonio infantil.

Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay figuran entre los países latinoamericanos que copatrocinaron la resolución.

Bhuwan Ribhu, fundador de Just Rights for Children e impulsor de la creación de esta fecha internacional, destacó que la decisión representa un punto de inflexión y llamó a los gobiernos a asumir un liderazgo decidido para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas antes de 2030.

La resolución también contó con el respaldo de Fatima Maada Bio, primera dama de Sierra Leona y presidenta de la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo, quien promovió la iniciativa ante la comunidad internacional.

🔗Puedes leer: Secretario general de la OEA pide presionar a Nicaragua ante próxima reforma para anular oposición

El documento reconoce que el matrimonio infantil, temprano y forzado afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, y puede limitar su acceso a la educación, la salud y oportunidades económicas.

Además, advierte que estas prácticas pueden presentarse mediante uniones informales que no son registradas ni reconocidas oficialmente, por lo que también deben ser contempladas en las políticas destinadas a prevenir y erradicar este fenómeno.

Entre las medidas planteadas a los Estados miembros está aumentar la inversión en educación de calidad para las niñas y facilitar que quienes ya están casadas puedan continuar o retomar sus estudios.

La iniciativa comenzó a tomar fuerza en marzo de 2026, durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde Ribhu planteó la necesidad de contar con una fecha internacional que sirviera como recordatorio de la responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad para enfrentar esta problemática.