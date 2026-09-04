TVN plus En vivo

ONU establece el 27 de noviembre como Día Internacional para eliminar el matrimonio infantil

Esto representa un nuevo llamado internacional a proteger a niñas y adolescentes de uniones forzadas y matrimonios a temprana edad.

Miembros de Just Rights for Children y la primera dama de Sierra Leona en la foto / Just Rights for Children
Danna Durán - Periodista
04 de septiembre 2026 - 15:45

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que establece el 27 de noviembre de cada año como el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado, con el objetivo de impulsar acciones globales para erradicar esta práctica.

La decisión fue respaldada por los 193 Estados miembros y representa un nuevo llamado internacional a proteger a niñas y adolescentes de uniones forzadas y matrimonios a temprana edad, considerados una vulneración de los derechos humanos.

La iniciativa cobró relevancia recientemente tras el rescate de dos niñas indígenas de 10 años, una peruana y otra ecuatoriana, que se encontraban en riesgo de matrimonio infantil.

Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay figuran entre los países latinoamericanos que copatrocinaron la resolución.

Bhuwan Ribhu, fundador de Just Rights for Children e impulsor de la creación de esta fecha internacional, destacó que la decisión representa un punto de inflexión y llamó a los gobiernos a asumir un liderazgo decidido para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas antes de 2030.

La resolución también contó con el respaldo de Fatima Maada Bio, primera dama de Sierra Leona y presidenta de la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo, quien promovió la iniciativa ante la comunidad internacional.

Miembros de Just Rights for Children y la primera dama de Sierra Leona en la foto
Miembros de Just Rights for Children y la primera dama de Sierra Leona en la foto / Just Rights for Children

🔗Puedes leer: Secretario general de la OEA pide presionar a Nicaragua ante próxima reforma para anular oposición

El documento reconoce que el matrimonio infantil, temprano y forzado afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, y puede limitar su acceso a la educación, la salud y oportunidades económicas.

Además, advierte que estas prácticas pueden presentarse mediante uniones informales que no son registradas ni reconocidas oficialmente, por lo que también deben ser contempladas en las políticas destinadas a prevenir y erradicar este fenómeno.

Entre las medidas planteadas a los Estados miembros está aumentar la inversión en educación de calidad para las niñas y facilitar que quienes ya están casadas puedan continuar o retomar sus estudios.

La iniciativa comenzó a tomar fuerza en marzo de 2026, durante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde Ribhu planteó la necesidad de contar con una fecha internacional que sirviera como recordatorio de la responsabilidad de los gobiernos y de la sociedad para enfrentar esta problemática.

Noticias relacionadas

Capturan a estadounidenses señalados de forzar matrimonios entre menores en secta en Guatemala

Temas relacionados

Asamblea General de la ONU Matrimonio Niñas
Si te lo perdiste
Lo último
stats