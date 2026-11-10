Qué pasó con el dinero de Ueno Bank en Paraguay y cuánto falta recuperar

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña, dijo el martes que el porcentaje de cuentas restituidas ya alcanzaba el 95% de los beneficiarios del fondo de garantías.

El Banco Central de Paraguay (BCP) desarrolló parcialmente ahorros a más de 1,7 millones de clientes de Ueno Bank, cuyo colapso precipitó la caída del presidente Santiago Peña, pero la mayor parte del dinero depositado sigue sin aparecer.

Entre los fondos sin fecha de devolución, figuran cientos de millones de dólares de dinero público.

Según las autoridades, el banco digital intervenido tenía alrededor de 2.800 millones de dólares en depósitos, de los cuales solo unos 335 millones fueron restituidos hasta el lunes.

Estos son los principales datos conocidos sobre el destino del dinero, los reembolsos y los fondos todavía pendientes de recuperación.

¿Cuánto dinero había en Ueno?

Ueno Bank, constituido como banco en 2023, acumuló depósitos por aproximadamente 2.800 millones de dólares, según cifras difundidas el martes por el responsable del Fondo de Garantía de Depósitos del BCP, José Maciel, a la prensa local.

El 71% de esos depósitos eran del sector privado. El porcentaje restante pertenece al sector público, principalmente al Instituto de Previsión Social (IPS), según datos de junio de la propia entidad.

El Banco Central intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, congelando los depósitos de millones de cuentas.

Mira también: Un aliado de Trump elegido líder de los republicanos en la Cámara de Representantes

¿Cuánto se devolvió?

El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta unos 37.000 dólares por depositante y entidad bancaria.

Una ley de emergencia aprobada el miércoles tras el colapso autorizó pagar anticipados de hasta 19.000 dólares en el plazo de una semana y el resto de los fondos en la semana siguiente.

Hasta el lunes, el BCP había desembolsado unos 335 millones de dólares a poco más de 1,7 millones de depositantes.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña, dijo el martes que el porcentaje de cuentas restituidas ya alcanzaba el 95% de los beneficiarios del fondo de garantías.

Ello no significa que esas personas hayan recuperado todos sus ahorros.

Antes de su caída, Ueno aseguraba tener más de tres millones de clientes, después de una expansión que lo convirtió en uno de los principales bancos de Paraguay.

Sin embargo, el universo de depositantes con saldos a reintegrar por parte del fondo de garantías es considerablemente menor: 1.867.000, según informó la entidad monetaria a la AFP.

¿Cuánto falta devolver?

Según Maciel, el fondo de garantías prevé "cubrir aproximadamente 4,6 billones" de guaraníes (unos 740 millones de dólares), por lo cual "la cobertura sería del 27%" de los depósitos totales que había en Ueno.

"El resto va a tener que esperar este proceso de resolución del banco", señaló el funcionario el martes en una entrevista radial en referencia a la liquidación de la entidad.

Entre los afectados por la crisis figuran empresas, organismos como la Conmebol, bomberos voluntarios y organismos públicos como el IPS o la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Los inversores en fondos mutuos figuran entre quienes deberán esperar la liquidación para cobrar. Este martes exigieron "una respuesta oficial e inmediata sobre la situación actual", según un comunicado al que accedió la AFP.

El IPS, un cargo de jubilaciones y planes de salud de más de 1,5 millones de personas, presentó este martes una denuncia penal contra Ueno.

La entidad solicita a la fiscalía rastrear el destino de los 516 millones de dólares que tenía depositados en la entidad, según la denuncia a la que accedió la AFP.

"Esto significa agotar todas las acciones judiciales para intentar el recupero de los fondos públicos previsionales y la persecución penal a los responsables", dijo a la AFP Pablo Morínigo, director jurídico del IPS.

Te puede gustar: Bombardeos israelíes en Gaza dejan siete muertos, entre ellos un niño de 13 años

¿Dónde está el dinero?

La fiscalía general de Paraguay informó que trabaja para "ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas".

"Para ello se mantiene contacto con las autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración", señaló el lunes el fiscal Manuel Doldán.

La fiscalía allanó el lunes una sede de Ueno Bank e incautó documentos sobre inversiones de Peña, por lo que solicitó la cooperación para el congelamiento de criptoactivos en Luxemburgo.

Este martes también allanaron la residencia del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos (2023 a marzo de 2026), investigado por el depósito durante su gestión de unos 40 millones de dólares en Ueno pertenecientes a la Caja Fiscal, otro fondo público previsional.

La fiscalía allanó además dos residencias de Peña en las que incautó documentación y dispositivos electrónicos, y logró abrir este martes una bóveda, que estaba vacía.

Peña, destituido el viernes en un juicio político, está en prisión preventiva y acusado de utilizar su influencia para favorecer a Ueno Bank, del que fue accionista indirecto hasta 2025.