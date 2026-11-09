Perú pide a Rusia información sobre sus nacionales reclutados para combatir en Ucrania

Perú pide a Rusia información sobre 459 ciudadanos reclutados para combatir en Ucrania y agilizar su repatriación

Moscú, Rusia/El canciller peruano, Carlos Espá, abordó este lunes en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la "desesperada situación" de 459 connacionales que han sido reclutados por las fuerzas rusas para combatir en Ucrania.

A principios de octubre, un tribunal de Perú ordenó prisión preventiva para un hombre acusado de trata de personas, que supuestamente habría ofrecido puestos de trabajo falsos a sus víctimas y después las envió a combatir a Ucrania junto a las fuerzas rusas.

Un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado en septiembre afirma que Rusia ha reclutado mediante engaño a miles de personas procedentes de países como Brasil, Colombia, Cuba, Sri Lanka y Sudáfrica.

En Moscú, donde fue recibido por Lavrov, Espá llamó a "atender la urgente y muchas veces desesperada situación de peruanos que han sido enlistados en las fuerzas armadas de la Federación Rusa para combatir en el frente del conflicto con Ucrania".

"Venimos a Rusia en nombre de las familias de esos más de 459 peruanos con el propósito de avanzar en las gestiones políticas, humanitarias y consulares", le dijo a Lavrov.

Espá recordó que "detrás de cada uno de estos casos hay familias que esperan noticias" y tienen derecho a saber "si se encuentran vivos o si han fallecido o si son prisioneros de guerra".

El canciller peruano busca información que permita facilitar "el acceso" a sus compatriotas heridos y agilizar "los procedimientos para la repatriación de aquellos que lamentablemente han fallecido".

Según el jefe de la diplomacia peruana, su país aspira a "un diálogo sincero, constructivo y humanitario".

Tras el encuentro, Lavrov dijo haber dado "explicaciones detalladas" sobre este asunto, sobre el que se ha trabajado "desde hace ya bastante tiempo" con la embajada de Perú en Moscú.

Lavrov pidió a Lima que envíe "solicitudes de información lo más concretas posible, sobre personas concretas (...) para que los familiares de quienes hayan firmado voluntariamente un contrato con las fuerzas armadas rusas puedan obtener la información necesaria sobre ellos".

En abril, la embajada de Rusia en Perú reconoció en un comunicado que ciudadanos peruanos han firmado contratos para cumplir un servicio militar en las fuerzas armadas rusas. Afirmó que se trataba de decisiones voluntarias.

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