Veinte migrantes muertos al intentar llegar a Grecia

En otro incidente, el lunes se encontraron 12 cadáveres en una embarcación al sur de la isla, mientras que 18 personas fueron rescatadas, informó la guardia costera.

Veinte personas murieron durante el fin de semana cuando intentaban llegar a la isla griega de Creta, uno de los principales destinos de los migrantes que se dirigen a la Unión Europea, informaron las autoridades este lunes.

Se encontraron ocho cadáveres en una embarcación y 12 en otra, mientras que unas 40 personas fueron rescatadas de ambas, anunció la guardia costera griega.

La policía marítima puso en marcha una operación de rescate de emergencia a última hora del sábado después de que una embarcación emitiera una señal de alarma, en unas condiciones marítimas complicadas debido a los fuertes vientos, agregó.

Unos 28 supervivientes y un cadáver, todos ellos de nacionalidad sudanesa, fueron recogidos por otra embarcación que navegaba por las inmediaciones y, posteriormente, trasladados a un buque de la policía y llevados a Creta, informaron las autoridades el domingo.

El domingo por la noche, la guardia costera localizó su embarcación, con siete cadáveres más a bordo, precisaron.

En otro incidente, el lunes se encontraron 12 cadáveres en una embarcación al sur de la isla, mientras que 18 personas fueron rescatadas, informó la guardia costera.

Creta se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada a la UE para los migrantes que parten de Libia. Muchos de estos intentos de travesía tienen un desenlace fatídico.