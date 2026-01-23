Presidente electo de Chile se reunirá con Bukele y visitará megacárcel de El Salvador

El presidente electo chileno finalizará su viaje en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunirá el lunes con Nayib Bukele y visitará la cárcel de máxima seguridad que ordenó construir el mandatario salvadoreño, en el marco de una gira que incluye República Dominicana y Panamá.

Kast, líder de Partido Republicano de extrema derecha, asumirá el 11 de marzo. Según ha anticipado, su gobierno será de mano dura contra el crimen y la migración irregular.

La gira de Kast inicia el sábado con un encuentro con el presidente dominicano Luis Abinader, luego viajará a El Salvador, donde se reunirá con Bukele y visitará, por segunda vez, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

"Queremos avanzar en el tema fronterizo, mejorar el sistema carcelario y generar relaciones internacionales para que Chile tenga mayor inversión y mejor calidad", dijo Kast a la prensa este viernes.

En 2024, cuando aún no aspiraba a la presidencia, Kast conoció el Cecot, penal en el que oenegés señalan abusos de derechos humanos.

El presidente electo chileno finalizará su viaje en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se realizará de miércoles a jueves.

"Esperamos tener una serie de encuentros y reuniones con distintos mandatarios en Panamá", dijo Kast.