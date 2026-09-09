El primer iPhone plegable, una prueba de fuego para Apple y su nuevo CEO

También será el primer gran evento bajo el nuevo director ejecutivo John Ternus, quien asumió el cargo tras la salida del CEO Tim Cook el 1 de septiembre.

San Francisco, Estados Unidos/Apple presentará el miércoles su primer iPhone plegable, un smartphone de alta gama que marcará el bautismo de fuego de su nuevo jefe, John Ternus, en un contexto de escasez de chips que ha disparado los precios de todos los dispositivos.

El evento en su sede de Cupertino (California) constituye una prueba para Apple, que no ha impuesto un producto estrella desde los AirPods, hace diez años.

También será el primer gran evento bajo el nuevo director ejecutivo John Ternus, quien asumió el cargo tras la salida del CEO Tim Cook el 1 de septiembre.

Ternus, de 51 años, se incorporó al equipo de diseño de Apple en 2001 y fue ascendiendo hasta dirigir los equipos de ingeniería responsables de toda la gama de productos de Apple, incluidos los iPhone que generan la mayor parte de los ingresos de la compañía.

Está previsto que este miércoles el gigante tecnológico presente por fin un iPhone plegable, que según reportes se llamará iPhone Ultra y costará a partir de 2,000 dólares.

Al igual que los smartphones plegables de Samsung, lanzados hace siete años, el dispositivo de Apple tendrá una pantalla externa más pequeña cuando esté cerrado y una pantalla mucho más grande que se despliega cuando el teléfono se abre.

Samsung lanzó el primer smartphone plegable de uso masivo de la industria, el Galaxy Fold, en 2019.

La empresa surcoreana presentó el año pasado un modelo actualizado, el Galaxy Z Fold, con un precio inicial de 2.000 dólares.

Los smartphones plegables representan una fracción mínima del mercado, con menos del 2% de los envíos globales.

De acuerdo con la firma de investigación IDC, Apple podría captar cerca del 30% de la demanda por este tipo de dispositivos para fines de este año, y el 40% en 2027.

"Es muy probable que el iPhone plegable de Apple modifique la dinámica competitiva tanto en China como en los mercados globales", declaró a la AFP Kiranjeet Kaur, directora asociada de investigación de IDC.

Demanda de chips

El lanzamiento del iPhone plegable coincide con la demanda de chips potentes debido al auge de la inteligencia artificial (IA), que ha afectado la cadena de suministro e impulsado al alza los precios en todos los sectores.

Como resultado, las entregas de smartphones disminuirán más de un 16% este año, mientras que el costo medio aumentará más de 27%, según IDC.

"Los teléfonos plegables no son inmunes a la escasez de suministro de chips, pero el impacto relativo es menor si se tiene en cuenta que estos teléfonos ya se sitúan en la gama alta de precios", afirmó Kaur.

En lo que sería una novedad para Apple, no está claro si la compañía lanzará este año un nuevo iPhone de gama básica.

Según varios informes, la empresa podría presentar solo dos versiones de su próxima serie: el iPhone 18 Pro y el Pro Max. Una versión básica más asequible, el iPhone 18, podría no ser lanzada hasta el próximo año.

El plegable Ultra tendrá aproximadamente el tamaño de un pasaporte cuando esté cerrado y contará únicamente con dos lentes de cámara, una normal y una gran angular, según Bloomberg.

Una versión mejorada de Siri, impulsada por IA, se integrará en muchos de los nuevos dispositivos anunciados, que podrían incluir relojes, AirPods, un decodificador Apple TV y el HomePod mini.

La compañía también podría lanzar un dispositivo de siete pulgadas con una pantalla diseñada para funcionar como un centro de control del hogar inteligente, informó Bloomberg, aunque no está claro si se presentará el miércoles o más adelante este año.