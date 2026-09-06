Raúl Castro aparece en la televisión cubana

Aunque Raúl Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni en el Partido, conserva un papel importante en las decisiones políticas y tiene la lealtad de las fuerzas armadas.

La Habana, Cuba/El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, apareció este fin de semana en la televisión de ese país, menos de un mes después de ser visto en público en La Habana con motivo del centenario del nacimiento de su fallecido hermano Fidel Castro.

El líder revolucionario fue visto en un extenso reportaje que la televisión estatal emitió varias veces este fin de semana. Castro participó en el 65.° aniversario de una unidad del Ministerio del Interior encargada de la seguridad personal de los dirigentes cubanos, en particular la de Fidel Castro (1959-2006).

Acompañado por su nieto y jefe de su seguridad personal, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, Raúl Castro (2006-2018) felicitó a varios veteranos de esa unidad, según las imágenes difundidas por la televisión estatal. Se le vio en buen estado y vistiendo su tradicional uniforme verde oliva.

Aunque Raúl Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni en el Partido, conserva un papel importante en las decisiones políticas y tiene la lealtad de las fuerzas armadas.

La presidencia de Cuba informó en junio que Raúl Castro había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis, bajo presión de Estados Unidos.

Estas medidas representan el mayor cambio de modelo desde que Cuba adoptó el comunismo hace casi 70 años.

Raúl Castro fue acusado en mayo por la justicia estadounidense por la muerte de cuatro ciudadanos de ese país después de que dos pequeñas avionetas de un grupo anticastrista fueran derribadas en 1996. En aquel entonces él era ministro de Defensa.