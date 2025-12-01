La salud cardiovascular de Trump es ‘excelente’, según su resonancia magnética

El republicano, que cumplirá 80 años en junio, ha recibido críticas por la limitada transparencia respecto a su salud.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró tener una salud cardiovascular "excelente" según una resonancia magnética que se realizó en octubre durante una visita sorpresa al hospital, informó su médico este lunes.

El republicano, que cumplirá 80 años en junio, ha recibido críticas por la limitada transparencia respecto a su salud.

Su repentina visita el 10 de octubre al centro médico Walter Reed, fuera del examen anual habitual, generó especulaciones sobre qué motivó el chequeo.

Pero en un memorando divulgado por el gobierno, el médico de la Casa Blanca Sean Barbabella dijo que el estudio fue puramente preventivo, destinado "a la identificación temprana de problemas, a confirmar la salud general y asegurar que mantenga la vitalidad a largo plazo".

"En general, su sistema cardiovascular muestra una salud excelente. Las imágenes abdominales también son perfectamente normales. Todos los órganos principales lucen muy saludables y bien irrigados", dijo Barbabella.

"Todo lo evaluado está funcionando dentro de lo normal sin ninguna inquietud sobre condiciones agudas o crónicas", añadió.

Las resonancias magnéticas se utilizan comúnmente para detectar condiciones graves como tumores, accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple, así como problemas menores como desgarros musculares e inflamación.

Presionado por periodistas en las últimas semanas, Trump había evitado responder preguntas sobre el propósito de la visita.

Durante su segundo mandato iniciado en enero, ha aparecido frecuentemente con moretones en su mano derecha, ocasionalmente cubiertos con maquillaje.

La Casa Blanca ha atribuido las marcas a la aspirina que toma como parte de un régimen "estándar" de salud cardiovascular.

En el verano, el gobierno reveló que Trump había sido evaluado por hinchazón en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una condición común en la que las válvulas defectuosas de las venas hacen que la sangre se acumule, causando hinchazón, calambres y cambios en la piel.

La condición puede ser manejada con medicamentos o procedimientos específicos.

Trump es la persona de mayor edad en asumir el cargo de presidente de Estados Unidos.