Congreso chileno aprueba ley para agilizar la expulsión de inmigrantes irregulares

El Congreso de Chile aprobó una ley para agilizar las expulsiones de inmigrantes irregulares, que incluye medidas clave como permitir a la policía ingresar a un domicilio para aprehender a personas con una orden de salida del país.

El proyecto fue ingresado originalmente por el exmandatario Gabriel Boric en 2024 y reimpulsado por la administración de José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo. Kast tuvo como bandera de campaña la expulsión de más de 330.000 migrantes en situación irregular en Chile.

Puntos principales de la nueva ley:

Ingreso a domicilios: La policía podrá solicitar autorización judicial para ingresar a un inmueble con el único fin de aprehender a quien tenga una orden de expulsión.

La policía podrá solicitar autorización judicial para con el único fin de aprehender a quien tenga una orden de expulsión. Acceso a información: Las autoridades podrán solicitar datos a organismos públicos sobre personas indocumentadas para notificarles sus órdenes de expulsión.

Contexto y limitaciones: