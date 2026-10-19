Cuatro salvadoreños miembros de la misión de la ONU desaparecen en Haití

El ataque ocurrió el domingo y tuvo como objetivo miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GFS, por sus siglas en inglés), una misión que busca la estabilización de Haití, azotado por la violencia de las pandillas y la crisis política.

Naciones Unidas, Estados Unidos/Cuatro soldados salvadoreños integrantes de una fuerza respaldada por la ONU en Haití permanecen desaparecidos tras sufrir una emboscada cerca de Puerto Príncipe, informaron las autoridades el lunes.

El ataque ocurrió el domingo y tuvo como objetivo miembros de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GFS, por sus siglas en inglés), una misión que busca la estabilización de Haití, azotado por la violencia de las pandillas y la crisis política.

El enviado estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, dijo al Consejo de Seguridad que la emboscada se produjo cuando los soldados regresaban a su base desde un mercado situado en las afueras de Puerto Príncipe.

"Estos hombres atacaron el vehículo blindado con una lluvia de disparos y explosivos. Creemos que cuatro de los soldados lograron sobrevivir, pero seguimos sin noticias de ellos", dijo.

"A nuestros cuatro hermanos salvadoreños de armas: no los hemos olvidado. La GFS está con ustedes. Estados Unidos está con ustedes y trabajará para lograr su regreso", agregó Waltz.

La representante de El Salvador, Egriselda López, dijo que las autoridades intentan determinar su paradero.

"El Salvador condena enérgicamente este ataque contra nuestro personal y expresa su profunda preocupación por la situación de los cuatro efectivos", declaró.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó: "Condenamos este secuestro y pedimos su liberación inmediata y en condiciones seguras".

En Haití, el país más pobre de América, las pandillas han intensificado en los últimos años los asesinatos, secuestros, violaciones y el reclutamiento de menores.

La GFS continúa su despliegue progresivo para apoyar a la policía haitiana, incapaz de contener por sí sola la violencia de las pandillas.

La misión cuenta con apenas 2.000 miembros de los 5.500 previstos que aportan seis países, según Jack Christofides, representante especial de la GFS.

Christofides dijo ante el Consejo de Seguridad que existen indicios de una reducción de la influencia de las pandillas en las zonas donde opera la fuerza, aunque pidió cautela.

"Debemos reconocer estos avances sin exagerarlos. Las pandillas desafían a la GFS. Las hostilidades contra nuestra fuerza aumentaron de 2 a 15 en un solo mes", señaló.

A principios de octubre, las autoridades haitianas aplazaron de nuevo de forma indefinida las elecciones previstas para diciembre.

Haití no celebra elecciones desde 2016 y nadie ha reemplazado a su último presidente, asesinado en 2021.

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