Dos muertos por inundaciones en el noreste de Argentina vinculadas a El Niño

Las precipitaciones causaron la crecida del río en varias provincias argentinas del noreste argentino y en Paraguay. Solo en Corrientes provocaron, hasta este lunes, más de 800 evacuaciones , según los últimos datos oficiales de la provincia.

Dos trabajadores rurales mueren ahogados mientras trasladaban ganado en la provincia argentina de Corrientes (noreste) para ponerlo a resguardo de la crecida del río Paraná, confirmó el lunes a la AFP un funcionario provincial, en medio de intensas lluvias provocadas por el Niño.

Las precipitaciones causaron la crecida del río en varias provincias argentinas del noreste argentino y en Paraguay. Solo en Corrientes provocaron, hasta este lunes, más de 800 evacuaciones, según los últimos datos oficiales de la provincia.

Los dos ganaderos fallecieron "en el contexto de atrasos animales de paso de una isla a la otra porque está creciendo el río y sacan a los animales para poder protegerlos", dijo a la AFP el director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson.

El impacto de El Niño se extiende a otras provincias como Chaco, Entre Ríos y Misiones, donde medios locales difundieron imágenes de pueblos cubiertos de agua por la crecida de los ríos Paraná, Uruguay o Iguazú.

El gobierno de Chaco emitió alerta roja para algunas localidades ubicadas fuera de las defensas contra inundaciones.

En Entre Ríos, en emergencia hídrica desde agosto, siete familias fueron evacuadas por la crecida del río Uruguay.

En las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, el caudal del río llegó a multiplicarse por diez su promedio habitual debido a las crecidas, mientras que las pasarelas de acceso a la Garganta del Diablo, el salto más emblemático del conjunto, permanecen cerradas preventivamente desde agosto.

En la paraguaya Ciudad del Este, unas 1.000 familias fueron evacuadas la semana pasada por inundaciones asociadas al fenómeno.

Las lluvias están relacionadas con El Niño, un fenómeno climático que eleva la temperatura de la superficie del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.