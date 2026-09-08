El tráfico aéreo se reanuda gradualmente en Indonesia tras erupción volcánica

Las perturbaciones causadas por la explosión el domingo del Anak Krakatau, un volcán ubicado a 150 km de Yakarta, provocaron la cancelación o el aplazamiento de casi 3,000 vuelos.

Yakarta, Indonesia/El tráfico aéreo se reanudó gradualmente este martes en el principal aeropuerto internacional de la capital de Indonesia tras una erupción volcánica que dejó en tierra a cientos de aviones y afectó a más de 300,000 pasajeros.

Las perturbaciones causadas por la explosión el domingo del Anak Krakatau, un volcán ubicado a 150 km de Yakarta, provocaron la cancelación o el aplazamiento de casi 3.000 vuelos.

Además, dejaron varadas a más de 340,000 personas, lo que convierte a esta en una de las mayores interrupciones del tráfico aéreo en el país asiático en los últimos años.

El principal aeropuerto del país, el Soekarno-Hatta, que da servicio a Yakarta, así como otras cuatro terminales aéreas, reabrieron el martes temprano después de que las autoridades limpiaran las infraestructuras de cenizas, informó el gobierno.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, advirtió que tomará tiempo para que el tráfico vuelva a la normalidad.

Alrededor de 178 aviones se encontraban el martes por la mañana en las pistas del Soekarno-Hatta, precisó el funcionario ante la prensa.

Ubicado en el estrecho que separa las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatau (que traduce "Hijo del Krakatoa") ha mostrado actividad esporádica desde su surgimiento a principios del siglo pasado en el interior de la caldera formada tras la erupción de 1883 del volcán entonces llamado Krakatoa.

Esta catástrofe fue una de las más mortíferas de la historia, con un saldo estimado de 35.000 muertos.

El volcán volvió a entrar en erupción al menos tres veces este martes por la mañana, aunque con menor intensidad que el domingo, según la directora de la Agencia de Geología, Lana Saria.