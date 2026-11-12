Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no frena caravanas de migrantes

Trump amenaza con duplicar los aranceles a México si no frena el paso de caravanas migrantes hacia Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos/El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el jueves con duplicar los aranceles a México si no frena las caravanas de migrantes procedentes de América Central.

"¡No serán aceptados! MÉXICO DEBE DETENERLOS, AHORA, y si no lo hace, los aranceles a México serán DUPLICADOS INMEDIATAMENTE", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Volvemos a empezar! Con la percepción de que los republicanos perdieron en las elecciones de mitad de mandato (...) la INVASIÓN de nuestro país está ocurriendo otra vez", clamó el presidente republicano.

Trump hizo del cierre de la frontera sur a la inmigración ilegal uno de los puntos fuertes de su segundo mandato.

Su gobierno se jacta de no haber liberado dentro del territorio estadounidense a ningún inmigrante que haya entrado ilegalmente y que espera luego una cita ante jueces migratorios, como sucedía bajo la presidencia anterior.

Te puede interesar: Parlamento español aprueba medidas para proteger el derecho a la vivienda, tras la huelga general

El gobierno Trump asegura que gracias a esa política cerca de tres millones de indocumentados ya habrían abandonado el país.

Pero esa campaña, así como las redadas, no impidieron la derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que la oposición demócrata se llevó el Congreso.

Meses antes de las elecciones estadounidenses, caravanas de migrantes empezaron su periplo desde países como Honduras o El Salvador, ante la perspectiva de una derrota electoral del partido de Trump.

Dos fueron disueltas antes de que pudieran abandonar el estado fronterizo mexicano de Chiapas.

El domingo por la noche, otra caravana de unos 1.000 migrantes cruzó la frontera entre Guatemala y México sin resistencia.

Te puede interesar: León XIV regresa a Chiclayo: más de un millón de personas esperan asistir a misa multitudinaria

Fuerzas de seguridad mexicanas lograron detener a decenas de esos migrantes, pero otros lograron escapar.

El 29 de octubre, el Departamento de Estado retiró visados a 15 personas identificadas como organizadores de esas caravanas, y advirtió que su política era "tomar medidas contra individuos que, a sabiendas, organicen, promuevan, apoyen o financien caravanas que faciliten la inmigración ilegal a Estados Unidos".

Las caravanas de migrantes fueron constantes en la primera presidencia de Trump y la posterior del demócrata Joe Biden.