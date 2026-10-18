Trump expresa su apoyo a su aliado Netanyahu antes de reñidas elecciones en Israel

Trump se unió a Netanyahu en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, pero aceptó un alto el fuego en abril ante la amplia oposición pública estadounidense a la guerra, que ha disparado los precios del petróleo.

Jerusalén, Indefinido/El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó este domingo su "apoyo pleno y total" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su cercano aliado, que enfrenta unas reñidas elecciones generales del 27 de octubre.

Netanyahu destacó su estrecha relación con el mandatario en un video difundido por su partido, la formación de derecha Likud, y afirmó que juntos "aplastaron a Irán". Añadió que si es reelegido podrá trabajar con Trump para "eliminar la amenaza iraní en los próximos dos años, o incluso antes".

El líder israelí agradeció a Trump "por su inmenso apoyo" y por el trabajo conjunto, después de que el republicano publicara en Truth Social un mensaje de apoyo a menos de dos semanas de las elecciones.

"Que esta carta sirva de testimonio de mi apoyo pleno y total a Bibi Netanyahu en la carrera por su reelección como primer ministro de Israel", escribió. "Es el tipo de socio que Estados Unidos pide a Israel, un país por el que ha hecho tanto".

Trump se unió a Netanyahu en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, pero aceptó un alto el fuego en abril ante la amplia oposición pública estadounidense a la guerra, que ha disparado los precios del petróleo.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, advirtió que Netanyahu está "empujando a Estados Unidos hacia otra guerra".

"La última vez que querías 'terminar el trabajo', Irán emergió aún más fuerte. ¿Quieres probar suerte de nuevo? Adelante, pero ten cuidado, nosotros también tenemos trabajos pendientes", escribió Araqchi en X.

La votación del 27 de octubre será la primera elección en Israel desde el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por el movimiento islamista palestino Hamás, que remeció los cimientos del país, por lo que estos comicios se consideran un referéndum sobre Netanyahu.

Netanyahu, que cumplirá 77 años este mes, es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel y suma más de 18 años en el poder en distintos mandatos desde su primera elección en 1996.

Pero con la guerra en Gaza desencadenada tras el ataque de Hamás, está cada vez más aislado en la escena internacional y el apoyo de Trump es vital.

Una advertencia a los votantes

Netanyahu, que ha sobrevivido durante décadas como un astuto político, volvió a ser primer ministro en diciembre de 2022 tras incorporar a ultranacionalistas que antes eran marginados. También intentó rápidamente reformar el poder judicial, que está investigando acusaciones de corrupción que podrían llevarlo a la cárcel.

Su principal rival es Gadi Eisenkot, un ex alto mando militar y líder del partido de centro-derecha Yashar (Rectitud), quien acusa habitualmente a Netanyahu de ser responsable del ataque del 7 de octubre por haber ignorado alertas de los servicios de seguridad y de otros países.

Eisenkot respondió rápidamente a la declaración de Trump y afirmó que solo los israelíes pueden elegir a quién quieren que dirija el país.

En una conferencia en Tel Aviv, Eisenkot dijo que "admira" a Trump, "pero Israel es un país democrático, y solo los israelíes pueden elegir a sus líderes".

Sin embargo, Trump advirtió a Israel que no eligiera a "nadie más que a Bibi" y aseguró que, si los votantes eligen a uno de sus rivales, Estados Unidos tendrá que enfrentar solo la amenaza de Irán.

Las encuestas actuales indican que ni el bloque de Netanyahu ni el liderado por Eisenkot están en condiciones de obtener 61 de los 120 escaños necesarios para controlar el parlamento y formar una coalición de gobierno.