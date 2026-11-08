Más de 10 días sin rastro de Moisés Márquez Carrasquilla; varios hombres se lo habrían llevado a la fuerza

Las personas que tengan información que pueda contribuir a localizar a Moisés Márquez Carrasquilla pueden comunicarse con la Policía Nacional al 104.

Más de 10 días han transcurrido desde la desaparición de Moisés Márquez Carrasquilla, de 50 años, quien presuntamente fue sacado por varios hombres de una vivienda ubicada en San Bernardino Arriba, en Nuevo Emperador, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Sus familiares denuncian que todavía desconocen su paradero y piden colaboración ciudadana para localizarlo.

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Márquez Carrasquilla, quien se dedica a la recolección de latas y a la venta de limones, fue visto por última vez durante la medianoche del pasado 29 de octubre, según el relato de sus familiares. El hombre residía desde hacía aproximadamente un año en una vivienda que cuidaba para otra persona, situada en una zona apartada, de difícil acceso y con poca iluminación.

De acuerdo con el testimonio de una de sus hermanas, vecinos del sector escucharon gritos de auxilio la noche en que presuntamente varios hombres se llevaron a Moisés.

“Mi hermano gritaba, ‘suélteme, muchachos, déjenme, no me hagan esto’”, relató la mujer, al describir lo que los residentes aseguran haber escuchado.

Según la familia, después de los gritos se escuchó un vehículo que abandonó el lugar a gran velocidad. Desde entonces, no han tenido comunicación con Márquez Carrasquilla ni información que permita establecer dónde se encuentra.

Los familiares señalaron que, al ingresar a la residencia, encontraron las pertenencias personales de Moisés, entre ellas su cédula, billetera, dinero en efectivo, teléfono celular, botas y herramientas de trabajo. Su hermana explicó que el celular permanecía colgado cerca de la cama, mientras que otros objetos estaban en los lugares donde habitualmente los dejaba.

Para la familia, estas circunstancias aumentan la preocupación por lo ocurrido, pues consideran que Moisés no abandonó voluntariamente la vivienda.

Durante un recorrido por el área, el equipo de TVN Noticias también observó una prenda de vestir a un costado de la carretera que, según las hermanas, pertenece al desaparecido. No se ha confirmado si este objeto ha sido incorporado como evidencia en la investigación.

Una de las hermanas confirmó que acudió al Ministerio Público al día siguiente de la desaparición para interponer una denuncia por la presunta comisión de un delito contra la libertad. Sin embargo, asegura que, pese a las búsquedas realizadas por la familia en distintos sectores, todavía no cuentan con información sobre el paradero de Moisés.

Los familiares solicitaron a las autoridades intensificar las diligencias y pidieron a cualquier persona que tenga información sobre lo sucedido que colabore con la investigación. Por el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas identificadas o aprehendidas en relación con este caso.

Las personas que tengan información que pueda contribuir a localizar a Moisés Márquez Carrasquilla pueden comunicarse con la Policía Nacional al 104.

Las autoridades competentes mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de su desaparición.

**Con información de Yamy Rivas**