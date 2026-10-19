Unos 18 aprehendidos en operativo por presuntos diplomas falsos en cinco provincias

Operativo de manera simultánea en más de 20 puntos de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste.

Panamá/La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, desarrolla este lunes 19 de octubre la Operación Credenciales 2.0, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, la fe pública y la seguridad colectiva.

Las diligencias judiciales, relacionadas con investigaciones correspondientes a causas generadas durante el año 2026, se llevan a cabo de manera simultánea en más de 20 puntos de las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Los Santos y Panamá Oeste. Hasta el momento, se ha logrado la aprehensión de 18 personas.

Esta diligencia da continuidad a la Operación Credenciales 1.0, desarrollada el pasado 26 de agosto.