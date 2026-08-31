Falsificación de diplomas en Meduca: 12 personas quedan detenidas provisionalmente y otras 13 cumplirán arresto domiciliario

Para adoptar estas medidas, la jueza tomó en cuenta la gravedad de los hechos y la pluralidad de delitos imputados, además de riesgos procesales como la posible pérdida de evidencias y el peligro de fuga o de desatención del proceso.

Las dos audiencias de solicitudes múltiples relacionadas con la investigación por una presunta red dedicada a la falsificación y comercialización de documentos académicos, concluyeron con la imputación de cargos a los 25 ciudadanos involucrados.

La investigación, denunciada por el Ministerio de Educación (Meduca), contempla presuntos delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos, ejercicio ilegal de la profesión, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

10 detenidos y 13 con arresto domiciliario

La primera audiencia, que comenzó el 27 de agosto y culminó la noche del 30 de agosto, involucró a 23 imputados. En esta diligencia, la jueza de garantías Irene Cedeño ordenó la detención provisional de 10 personas, mientras que otras 13 quedaron bajo retención domiciliaria, medida solicitada por el Ministerio Público debido a motivos de salud.

Para adoptar estas medidas, la jueza tomó en cuenta la gravedad de los hechos y la pluralidad de delitos imputados, además de riesgos procesales como la posible pérdida de evidencias y el peligro de fuga o de desatención del proceso.

Durante la audiencia también se legalizó la aprehensión de los investigados y se dio por presentada la formulación de imputación realizada por la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión.

Los abogados defensores anunciaron recursos de apelación. La audiencia quedó programada para el 21 de septiembre, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Otras dos implicadas quedan detenidas

En una segunda audiencia, realizada el 29 de agosto, fueron procesadas otras dos ciudadanas, a quienes se les imputaron cargos por falsificación de documentos, ejercicio ilegal de la profesión y blanqueo de capitales.

La jueza de garantías Sandra Castillo ordenó para ambas la detención provisional, tras evaluar los argumentos presentados por las partes.

Uno de los defensores particulares anunció un recurso de apelación. La audiencia fue fijada para el 15 de septiembre, a las 2:00 p.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Presunta red operaba en varias provincias

La investigación surgió a partir de la “Operación Credenciales 1.0”, desarrollada mediante allanamientos en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

Según las autoridades, durante el operativo se logró desmantelar una presunta estructura dedicada a la falsificación y venta de títulos, diplomas y otros documentos académicos.

Estos documentos habrían sido utilizados para obtener nombramientos en escuelas y colegios públicos, situación que fue denunciada por el Meduca.