AMP restringe por 10 años información sobre concesiones, licencias e investigaciones y Mulino le pide 'reconsiderar'

La resolución fue adoptada por la Junta Directiva de la AMP durante una sesión ordinaria celebrada el 5 de marzo de 2026, pero fue publicada en Gaceta Oficial el 28 de agosto.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) declaró de acceso restringido por un periodo de 10 años información, documentos, actuaciones e informes técnicos, administrativos y legales contenidos en determinados expedientes de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares.

La medida está contemplada en la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada el 28 de agosto en la Gaceta Oficial Digital No. 30600.

La restricción abarca tres tipos de procedimientos administrativos:

Concesiones de áreas.

Licencias de operación para servicios marítimos auxiliares.

para servicios marítimos auxiliares. Investigaciones administrativas por posibles infracciones a las normas que regulan la jurisdicción y competencia de la AMP.

¿Por qué la AMP restringe esta información?

Según la resolución, los expedientes contienen información comercial, contractual y técnica suministrada por empresas en el marco de sus relaciones con el Estado.

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La AMP sostiene que esta información está protegida por el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 6 de 2002, que contempla como información de acceso restringido aquella relacionada con secretos comerciales.

La clasificación tendrá una vigencia de 10 años a partir de su adopción, aunque podría levantarse antes si desaparecen las razones que justificaron la reserva.

Durante ese periodo, la consulta, reproducción o acceso a la documentación quedará limitado a las partes debidamente acreditadas dentro del procedimiento o a las autoridades competentes.

La resolución advierte que la divulgación, entrega o utilización indebida de la información podría generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Mulino pide reconsiderar la medida

La resolución fue adoptada por la Junta Directiva de la AMP durante una sesión ordinaria celebrada el 5 de marzo de 2026, pero fue publicada en Gaceta Oficial el 28 de agosto.

Tras conocerse el contenido de la resolución, el presidente José Raúl Mulino cuestionó públicamente la decisión.

En su cuenta de X, el mandatario escribió:

Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o de acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso”

Hasta el momento, la AMP no ha emitido públicamente una respuesta al llamado del presidente.

La resolución está firmada por Virna C. Luque F., viceministra de la Presidencia, y Luis A. Roquebert V., administrador de la Autoridad Marítima de Panamá.