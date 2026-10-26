Más de 200 afectados por el sismo en Torio de Mariato se mantienen en albergues

Más de 200 personas continúan en albergues tras el sismo en Torio de Veraguas: damnificados denuncian brotes de enfermedades y exigen soluciones habitacionales urgentes.

Veraguas/A semanas del fuerte movimiento sísmico que sacudió Panamá, unas 200 personas continúan habitando en tres albergues temporales en la comunidad de Torio, en el distrito de Mariato, provincia de Veraguas.

Las familias afectadas aseguran que la ayuda humanitaria con agua y alimentos ya no es suficiente, por lo que reclaman al gobierno una solución definitiva para la reconstrucción de viviendas que colapsaron por el terremoto.

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Actualmente, solo en uno de estos refugios permanecen 102 personas, distribuidas en 27 familias que agrupan tanto a adultos mayores como a niños recién nacidos. La desesperación por retornar a sus hogares aumenta debido a las precarias condiciones de salud en los albergues.

“Es que todo el mundo quiere regresar desde ya. Sí, aquí dio diarrea, ha empezado por los niños y ahí se fueron las secuelas donde empezaron los adultos también, diarrea y vómito”, relató con preocupación una de las vecinas afectadas al ser consultada sobre cuándo esperan volver a sus hogares.

La situación sanitaria se torna cada vez más compleja para los habitantes de la zona costera veragüense. Bertina Castro, una de las damnificadas por el terremoto que recibe asistencia en el lugar, describió el calvario que ha tenido que soportar desde el día de la tragedia: “Estuve mal todos estos días hasta hoy que me levanté con diarrea”.

Ante este panorama crítico, los afectados evalúan habilitar espacios improvisados con carpas en los patios de sus propios terrenos dañados, solo para escapar del hacinamiento.

Sin embargo, el llamado generalizado a las autoridades locales y nacionales sigue siendo el mismo: una respuesta estatal ágil para la vivienda y reconstrucción en Veraguas, garantizando un retorno seguro que ponga fin a la emergencia sanitaria en los albergues de Torio.

Con información de Ney Castillo.