Unos 22 aprehendidos en la operación Comunidad Segura contra el microtráfico en Colón y Panama Oeste

Durante la operación se realizaron 12 diligencias de allanamiento, que permitieron la aprehensión de 22 personas.

Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, lideró la Operación Comunidad Segura, junto a las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y su brazo auxiliar, la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, con el objetivo de desmantelar grupos dedicados a la venta de presuntas sustancias ilícitas.

La Operación Comunidad Segura se desarrolló en las provincias de Colón y Panamá Oeste, donde se logró el decomiso de armas, municiones y presuntas sustancias ilícitas.

Durante la operación se realizaron 12 diligencias de allanamiento, que permitieron la aprehensión de 22 personas presuntamente vinculadas con la venta de drogas en áreas comerciales y residenciales.

Corregimientos donde se desarrollaron diligencias fueron: