Unos 22 aprehendidos en la operación Comunidad Segura contra el microtráfico en Colón y Panama Oeste
Durante la operación se realizaron 12 diligencias de allanamiento, que permitieron la aprehensión de 22 personas.
Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, lideró la Operación Comunidad Segura, junto a las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y su brazo auxiliar, la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, con el objetivo de desmantelar grupos dedicados a la venta de presuntas sustancias ilícitas.
La Operación Comunidad Segura se desarrolló en las provincias de Colón y Panamá Oeste, donde se logró el decomiso de armas, municiones y presuntas sustancias ilícitas.
Durante la operación se realizaron 12 diligencias de allanamiento, que permitieron la aprehensión de 22 personas presuntamente vinculadas con la venta de drogas en áreas comerciales y residenciales.
Corregimientos donde se desarrollaron diligencias fueron:
- Nuevo San Juan
- Salud
- Escobal
- Cristóbal
- Barrio Sur
- Buena Vista
- Cristóbal
- Arraiján
- Vique
- La Omar
- Las Nubes
- Burunga
- Loma Cobá