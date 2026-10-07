Unos 22 aprehendidos en la operación Comunidad Segura contra el microtráfico en Colón y Panama Oeste

Durante la operación se realizaron 12 diligencias de allanamiento, que permitieron la aprehensión de 22 personas.

Varias aprehensiones en operación contra el microtráfico. / TVN Noticias

Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, lideró la Operación Comunidad Segura, junto a las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y su brazo auxiliar, la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, con el objetivo de desmantelar grupos dedicados a la venta de presuntas sustancias ilícitas.

La Operación Comunidad Segura se desarrolló en las provincias de Colón y Panamá Oeste, donde se logró el decomiso de armas, municiones y presuntas sustancias ilícitas.

Durante la operación se realizaron 12 diligencias de allanamiento, que permitieron la aprehensión de 22 personas presuntamente vinculadas con la venta de drogas en áreas comerciales y residenciales.

Corregimientos donde se desarrollaron diligencias fueron:

  • Nuevo San Juan
  • Salud
  • Escobal
  • Cristóbal
  • Barrio Sur
  • Buena Vista
  • Cristóbal
  • Arraiján
  • Vique
  • La Omar
  • Las Nubes
  • Burunga
  • Loma Cobá

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