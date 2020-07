La Policía encuentra 25 personas, entre ellas un hombre COVID positivo, fuera de su hora en San Miguelito

La mayoría eran varones circulando sin autorización un día de mujeres.

“Estamos enfocando nuestros esfuerzos en los supermercados autorizados para hacer efectivo el vale digital. El operativo se está insentificando en Panamá y Panamá Oeste“, dijo Gabriel Arroyavez, comisionado del Servicio Aeronaval.

También fue detenido un hombre que al ser verificado en la base de datos policiales aparecía como contagiado con coronavirus. Argumentó a las autoridades que había ido a comprar porque fue en este momento, tras el depósito de los 100 dólares de subsidio del vale digital, podía conseguir víveres.

“Esa persona va a ser conducida a un hotel a fin de darle el seguimiento y monitoreo correspondiente y tendrá que estar ahí hasta que le den el alta. Y es probable que tenga que responder ya sea penal o administrativamente”, agregó el asesor legal del Ministerio de Salud en San Miguelito, Enrique Domínguez.

Ya en el pasado se han encontrado personas positivas o bajo sospechas de covid en los supermercados. Hace algunas semanas saltó a la luz el caso de una embarazada que mientras esperaba sus resultados fue a comprar y la multaron con 50 mil dólares. El Gobierno dijo que a las personas positivas les suministrarían lo que necesitaran para no salir, sin embargo la estrategia no parece ser efectiva por completo.

En San Miguelito, salvo la persona con covid, que fue trasladada en otro vehículo a un recinto médico, todos los detenidos fueron llevados en esta patrulla al juzgado de paz de Victoriano Lorenzo, donde deberán enfrentar una multa de $50.

Arroyavez aseguró que desde el 10 de junio se han retenido más de 700 personas en la calle fuera de sus horas y de ellas casi 50 sin mascarilla.

Algunos ciudadanos se quejan, sin embargo, que la policía sea inflexible en la aplicación de la resolución 492 de 2020, que establece que en las provincias de Panamá y Panamá Oeste las mujeres y los hombres salen en días diferentes y según su número de cédula.

En las redes sociales han saltado videos de personas que denuncian ser arrestadas cuando intentaban comprar un tanque de gas para cocinar.

A Dayana Rivas la arrestaron cuando intentaba sacar dinero de un cajero automático una noche que volvía de su trabajo en San Francisco a su casa en La Chorrera. Se bajó del bus en la parada de Hato Montaña y tomaría, como siempre, un taxi desde allí a su casa. Necesitaba efectivo para eso. Se acercó a los agentes de la Policía Nacional que verificaban la entrada y les preguntó si podía pasar.

Aunque recuerda haberles explicado que su hora de autorización de salida la había atrapado en el trabajo, la respuesta de la agente que la atendió la dejó atónita.

“De una manera muy agresiva ante una pregunta sencilla me gritan, me exhiben, y me llaman a una patrulla, como si hubiera cometido un delito. Cuando me llevan a la casa de paz de Arraiján una jueza me dice que ella no está para escuchar los problemas de nadie”, narró Rivas.

Rivas interpuso este miércoles una denuncia contra la Policía Nacional por abuso.