Acumulación de basura en el Mercado de la Cadena de Frío en Chiriquí genera preocupación por riesgos sanitarios

Usuarios y arrendatarios de los estacionamientos externos del mercado advierten sobre la acumulación de desechos, la falta de lavamanos y las deficiencias en los baños. La administración asegura que realiza ajustes para agilizar la recolección de basura.

David, Chiriquí/La acumulación de basura en los estacionamientos externos del Mercado Público de la Cadena de Frío en la provincia de Chiriquí mantiene preocupados a usuarios y arrendatarios, quienes advierten sobre los riesgos sanitarios que representa la situación para comerciantes y personas que acuden al lugar a comprar productos de la canasta básica.

Los afectados aseguran que los desechos permanecen sin ser recogidos durante más de 15 días y cuestionan las condiciones de higiene del área, donde también señalan problemas con el tanque séptico y la falta de instalaciones adecuadas para el lavado de manos.

“Hace más de 15 días que estamos así. No tenemos los baños adecuados para las damas, no tenemos lavamanos y nos exigen carné de salud, cuando ellos ni siquiera cumplen con el requisito de recoger la basura a diario”, manifestó Eduardo Araúz, vocero de arrendatarios en Cadena de Frío.

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Los arrendatarios consideran que la acumulación de desperdicios puede propiciar enfermedades gastrointestinales, como diarrea y vómitos. También señalaron que han solicitado en reiteradas ocasiones la instalación de, al menos, una llave de agua para poder lavarse las manos durante sus jornadas de trabajo.

Según indicaron, las quejas ya fueron presentadas ante la dirección del mercado, pero aseguran que todavía esperan una respuesta. La situación, agregaron, también afecta la experiencia de los clientes que acuden a realizar sus compras.

Por su parte, la administración del mercado informó que realiza ajustes para agilizar la recolección de los desechos sólidos, una tarea que corresponde a la empresa encargada de prestar el servicio. Además, hizo un llamado a los usuarios para que depositen la basura en los recipientes habilitados y eviten dejar los desperdicios en cualquier lugar.

Con información de Demetrio Ábrego