Advierten sobre lluvias, tormentas eléctricas y vientos en Panamá durante los próximos días

Eventos lluviosos significativos se esperan en el territorio nacional, con variaciones en las condiciones del tiempo a medida que avance el día.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica lluvias y tormentas eléctricas en distintos puntos del país, principalmente durante las horas de la tarde, mientras que las mañanas se mantendrán mayormente secas y calurosas.

Ante estas condiciones, se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas y vientos, vigente hasta este viernes, sujeto a actualización según la evolución de las condiciones meteorológicas.

El meteorólogo Emanuel Velásquez explicó que se esperan eventos lluviosos significativos en el territorio nacional, con variaciones en las condiciones del tiempo a medida que avance el día.

“Habrá eventos lluviosos significativos en el territorio nacional en horas de la tarde, que estarán dándose de manera paulatina, y las mañanas sí se estarán presentando bastante secas y cálidas en gran parte del territorio, variando el escenario para la tarde”, indicó Velásquez.

Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían provocar un incremento significativo en los niveles de ríos y quebradas, además de deslizamientos de tierra en áreas urbanas y rurales.

También se recomienda precaución ante posibles ráfagas de viento que puedan ocasionar el desprendimiento de estructuras y la caída de árboles.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas crecidas y tomar precauciones en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, especialmente durante las horas de mayor actividad lluviosa.

Con información de Meredith Serracín