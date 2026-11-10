Alcalde de Los Santos pide reformar Ley de Descentralización para beneficiar a municipios del interior

El llamado de Montenegro reabre el debate sobre la distribución de los fondos de descentralización y las diferencias en la capacidad financiera de los gobiernos locales, particularmente en los distritos del interior del país.

El alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, pidió a la Asamblea Nacional y a los gremios municipales impulsar una reforma a la Ley 37 de 2009, que regula la descentralización, al considerar que el actual mecanismo de distribución de recursos favorece a los municipios que ya cuentan con mayores ingresos.

El pronunciamiento lo hizo durante los actos de conmemoración del Primer Grito de Independencia, este 10 de noviembre, en la Villa de Los Santos, donde también destacó la asignación de más de $180 millones para la descentralización de los municipios a nivel nacional.

Montenegro solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, que promueva el consenso necesario para actualizar la ley, vigente desde 2009, y pidió a los gremios municipales respaldar la iniciativa sin distinciones políticas.

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“Lo que ha hecho esta ley, que no se cambia desde 2009, es que le da más recursos a los que ya tienen recursos, y los municipios del interior del país necesitan herramientas para poder darles respuestas a su pueblo”, manifestó.

El alcalde recordó que hace un año solicitaron al presidente de la República, José Raúl Mulino, incluir los recursos para la descentralización en el presupuesto, una petición que, según indicó, fue atendida.

Sin embargo, insistió en que la disponibilidad de fondos debe acompañarse de cambios en las reglas de distribución para que los municipios con menos recursos tengan mayores posibilidades de atender las necesidades de sus comunidades.

El llamado de Montenegro reabre el debate sobre la distribución de los fondos de descentralización y las diferencias en la capacidad financiera de los gobiernos locales, particularmente en los distritos del interior del país.