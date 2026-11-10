La Villa de Los Santos conmemora 205 años del Primer Grito de Independencia en medio de efectos del terremoto

Los actos protocolares se desarrollan en el parque Rufino Alfaro, con la participación de autoridades locales y representantes del Gobierno. El alcalde Raúl Montenegro señaló que la fecha también representa una oportunidad para que el presidente José Raúl Mulino conozca la situación que atraviesa la comunidad tras el terremoto del 9 de octubre.

La Villa, Los Santos/La Villa de Los Santos conmemora este 10 de noviembre los 205 años del Primer Grito de Independencia de Panamá de España, en medio de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre en la provincia.

Los actos protocolares se desarrollaron en el parque Rufino Alfaro, donde se prepararon actividades como la izada del pabellón nacional, la interpretación del Himno Nacional y del Himno Santeño, además de un homenaje a los próceres en el parque Simón Bolívar. El alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, señaló que la fecha representa una oportunidad para recordar el acontecimiento histórico y, al mismo tiempo, visibilizar la situación que enfrenta la comunidad después del terremoto.

"Es una manera más que celebrarlo, es conmemorarlo", expresó Montenegro, quien destacó la importancia de que la conmemoración no pase por alto pese a las dificultades que atraviesa la población.

El alcalde también indicó que esperaba que el presidente de la República, José Raúl Mulino, conociera "la realidad de nuestro pueblo en carne propia y eso también es lo que hemos escuchado de parte de él, de su interés también de conocer la situación de este pueblo y principalmente del casco antiguo de La Villa de Los Santos".

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En el parque Rufino Alfaro se encontraban la Guardia de Honor, la Banda Republicana y la banda del Cuerpo de Bomberos de la Villa de Los Santos. También estaban presentes ministros de Estado, entre ellos los titulares de Desarrollo Social y Seguridad, además del gobernador de la provincia y representantes del Consejo Municipal.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González, señaló que, aunque la emergencia continúa requiriendo atención y solidaridad, la fecha representa una oportunidad para rendir homenaje a quienes impulsaron el movimiento independentista de 1821.

González destacó que la conmemoración también debe servir para recordar el papel de los santeños en la historia del país y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de continuar trabajando por Panamá. El gobernador sostuvo que la provincia busca recuperarse de los daños ocasionados por el sismo y proyectar un mensaje de fortaleza.

"Nuestra tierra se levanta, se levantó para ser la patria y se va a levantar de este problema que hemos tenido", manifestó. También expresó su bienvenida a los santeños que viven fuera de la provincia y destacó la importancia de sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas.

Con información de Eduardo Javier Vega