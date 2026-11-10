La Villa de Los Santos honra su historia en emotivo acto y reafirma su fortaleza luego del terremoto

Este año, la celebración estuvo marcada por un sentimiento especial, debido a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre.

Entre sentimientos de orgullo, patriotismo y esperanza, los santeños recibieron este martes 10 de noviembre la conmemoración del Primer Grito de Independencia de 1821, una fecha histórica que recuerda el inicio del movimiento que condujo a Panamá a dejar la Corona española.

Como es tradición, a la medianoche repicaron las campanas de la iglesia San Atanasio y se entonaron las notas del Himno Santeño, dando la bienvenida al 10 de noviembre en la Heroica Villa de Los Santos.

Los residentes se congregaron en el parque en honor a Rufina Alfaro, donde, con banderas panameñas, velas, listones con los colores de la bandera santeña y pancartas, rindieron homenaje a uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional.

Este año, la celebración estuvo marcada por un sentimiento especial, debido a las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 9 de octubre, que golpeó con fuerza a la provincia de Los Santos y dejó a miles de personas con viviendas dañadas o destruidas. La iglesia San Atanasio también sufrió importantes afectaciones.

El alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, destacó que la conmemoración representa mucho más que una fecha histórica, pues también refleja la capacidad de resistencia de sus habitantes.

“Es una noche que demuestra más que todo el sentimiento de ser santeño. Es una fecha que no podíamos pasar por alto, pero más que todo una muestra también de la resiliencia y de la lucha que ha tenido el santeño desde el inicio de nuestra nación”, expresó.

Por su parte, la folclorista Karen Peralta señaló que noviembre llega este año con sentimientos encontrados, tanto por el orgullo de la identidad santeña como por las dificultades que ha enfrentado la provincia.

Peralta resaltó el papel de la música y las tradiciones para mantener unidos a los habitantes y elevar el ánimo de una población que también ha enfrentado crisis, inundaciones y otras situaciones difíciles.

“Nos mantenemos de pie, tratando de que a través de la música sigamos conectando los corazones, de elevar la autoestima de este pueblo y de seguir rescatando todo lo que nos queda”, manifestó.

También invitó a los panameños a visitar Los Santos y conocer su oferta de turismo cultural, religioso, folclórico y gastronómico, al recordar que la provincia mantiene sus atractivos y tradiciones.

Otros residentes, como César Augusto Fuentes Ruiz y Danilo Domínguez, coincidieron en que este aniversario tiene un significado particular después del terremoto. Ambos destacaron la importancia de mantener la fe, la unión y la esperanza de que las comunidades afectadas puedan recuperarse.

Entre el repique de campanas, el canto del Himno Santeño, la participación de artistas locales que amenizaron la madrugada, La Villa de Los Santos volvió a recordar el acontecimiento que marcó su lugar en la historia panameña, con la esperanza y seguridad de que volverán a levantarse como el pueblo valiente y luchador que es.

Los desfiles cívicos en La Villa de Los Santos fueron suspendidos por las condiciones en que quedó la región tras el sismo.

Información de Eduardo Javier Vega