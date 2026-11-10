Caravana solidaria recorre provincias centrales con ayuda para familias afectadas por el sismo en Los Santos

Los organizadores destacaron que la ayuda también busca contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas y transmitir un mensaje de solidaridad a las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

Con el lema “Un solo corazón, una sola tierra”, santeños residentes en distintos puntos del país organizaron este martes 10 de noviembre, día en que se celebra el primer Grito de Independencia de Panamá de España, una caravana solidaria hacia las provincias de Los Santos, con el propósito de entregar donaciones a las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La movilización reunió a integrantes de asociaciones y comités cívicos de Juan Díaz, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, Capira y otros sectores, quienes se concentraron desde tempranas horas para emprender el recorrido hacia el interior del país.

El primer grupo salió alrededor de las 4:00 a.m. desde Juan Díaz. Posteriormente, la caravana avanzó por San Miguelito, Arraiján y La Chorrera, hasta llegar al punto de concentración en Queso Chela, en Capira, donde se reunieron los participantes antes de continuar el viaje hacia provincias centrales.

La iniciativa surgió luego de que las organizaciones decidieran cancelar las actividades tradicionales del 10 de noviembre y destinar los esfuerzos de organizaciones, recaudación y recolección de ayuda para los damnificados.

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Carlos Herrera, uno de los organizadores, explicó que realizaron colectas, tómbolas y otras actividades para reunir los recursos que permitirían entregar las donaciones durante la fecha de conmemoración del Primer Grito de Independencia.

Viendo todos los contratiempos que tenían nuestros paisanos en provincias centrales, decidimos, como comité cívico, hacer este evento para llevar donaciones específicamente el 10 de noviembre a estas personas que tanto lo necesitan”, manifestó.

La caravana contempla la entrega de bolsas de alimentos y otros aportes en comunidades de Guararé, Sabana Grande, La Limona, Guararito, Santa Ana y sectores cercanos a Macaracas, entre otros puntos.

Los organizadores destacaron que la ayuda también busca contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas y transmitir un mensaje de solidaridad a las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

En la movilización participaron la Asociación de Santeños Residentes de San Miguelito, el Comité 10 de Noviembre de Nuevo Chorrillo, el Comité 10 de Noviembre de Gatusillo, en Colón, el Comité Cívico Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera y la Asociación de Santeños Residentes en Capira.

Este año, la tradicional celebración del 10 de noviembre tiene un significado distinto para los santeños. En lugar de las festividades habituales, varias organizaciones decidieron convertir la fecha en una jornada de apoyo a sus paisanos afectados por el terremoto.

Resaltaron que lo importante ahora es ayudar al prójimo, sobre todo en este momento que más lo necesitan. Además, reconocen que la situación de emergencia no es algo que terminará en uno o dos meses porque son muchas necesidades, por lo que no descartan volver a organizar este tipo de ayuda.

Información de Hellen Concepción