Alcaldía de San Miguelito realizará consulta pública ciudadana para definir uso de $13 millones

La alcaldesa Irma Hernández confirmó que la audiencia pública será el 15 de noviembre en el Instituto Rubiano, donde los vecinos aprobarán o rechazarán más de 20 proyectos de infraestructura.

San Miguelito, Panamá/La Alcaldía de San Miguelito realizará este domingo 15 de noviembre una consulta pública para decidir el destino de más de 13 millones de dólares en fondos de descentralización.

La consulta ciudadana se llevará a cabo en el Instituto Rubiano a partir de la 1:00 p. m., y los vecinos del distrito tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar los proyectos propuestos.

La alcaldesa Irma Hernández explicó que en San Miguelito la gente toma las decisiones sobre los recursos municipales disponibles.

"Somos los únicos gobiernos locales donde el vecino decide si un proyecto va, lo aprueba o lo rechaza", afirmó Hernández, destacando que sin el permiso de la comunidad no se puede ejecutar ninguna obra.

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Durante la consulta se presentarán más de 20 proyectos que incluyen parques, puentes, canchas deportivas y puentes peatonales. Estos proyectos fueron definidos mediante talleres participativos en las comunidades, donde los residentes expresaron sus necesidades prioritarias.

La alcaldesa de San Miguelito enfatizó que esta audiencia será plurianual, sumando fondos de varios años para ejecutar obras de mayor envergadura.

Participación ciudadana

Hernández señaló que en administraciones anteriores las audiencias públicas eran manipuladas, llenando buses con funcionarios y excluyendo a la ciudadanía. "Nosotros aprovechamos todos los canales oficiales y redes sociales porque queremos que la gente verdaderamente se involucre", indicó.

La alcaldesa detalló que hasta la fecha han ejecutado más de 40 proyectos de descentralización en el distrito, pero ahora buscan proyectos más grandes con mayor inversión. Las prioridades identificadas por los vecinos son la gestión de residuos, la inseguridad y el acceso al agua potable.

Sobre la descentralización en Panamá, Hernández fue contundente: "Es un mito. Los gobiernos locales siguen dependiendo del gobierno central para funcionar".

Reveló que la Alcaldía de San Miguelito tiene más de 10 millones de dólares en una cuenta, con diseños y viabilidades aprobadas, pero faltan refrendos de la Contraloría para poder utilizar los recursos.

La alcaldesa también mencionó proyectos como el teleférico, que generará empleabilidad, y criticó que, a pesar de los más de 200 millones de dólares invertidos por el gobierno central en el sistema de agua, los residentes del distrito aún no tienen acceso a agua potable.

La consulta pública del 15 de noviembre representa una oportunidad para que los residentes de San Miguelito definan directamente cómo se invertirá el presupuesto municipal en obras que transformarán su distrito.