Alerta Amber en Panamá: buscan a dos adolescentes desaparecidas en Coclé y Bocas del Toro

Las adolescentes, de 14 y 17 años, fueron reportadas como desaparecidas el 4 y 5 de noviembre. Una fue vista por última vez en Río Hato, Coclé, y la otra en la comunidad de Valle de Agua Arriba, en Almirante, Bocas del Toro.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las menores comunicarse al 104, línea habilitada para recibir datos que permitan localizarlas. / Arellys Marquínez

Ciudad de panamá, Panamá/Las autoridades activaron dos alertas Amber en Panamá por la desaparición de dos adolescentes en las provincias de Coclé y Bocas del Toro. Se trata de Luisa Fernanda Samaniego García, de 14 años, y Marlys Aimeth Hansell Garay, de 17.

De acuerdo con los reportes oficiales, Samaniego García fue reportada como desaparecida el 5 de noviembre. La adolescente fue vista por última vez el 1 de noviembre, a las 2:00 p. m., en una caseta de la estación Delta de Río Hato Centro, en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

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La joven mide cerca de 1.64 metros, tiene contextura normal, cabello negro y rizado, ojos color chocolate y piel trigueña. Al momento de su desaparición vestía un vestido de color chocolate claro y sandalias crema. El segundo caso corresponde a Hansell Garay, reportada como desaparecida el 4 de noviembre.

Según la alerta, fue vista por última vez el 3 de noviembre, a las 4:30 p. m., en la comunidad de Valle de Agua Arriba, en Almirante, provincia de Bocas del Toro. Hansell Garay mide alrededor de 1.65 metros, tiene contextura normal, cabello castaño oscuro y liso, ojos negros y piel trigueña.

En ambos casos, los reportes indican que las adolescentes salieron de sus hogares y no han regresado. Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de las adolescentes comunicarse al 104, línea habilitada para recibir datos que permitan localizarlas.

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