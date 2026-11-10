Alimentos, suministros y un abrazo de esperanza: Santeños del país llevaron ayuda a los damnificados por el terremoto

Una caravana solidaria partió desde la madrugada y llegó a comunidades de Los Santos afectadas por el sismo.

Lo que comenzó como una iniciativa entre santeños residentes fuera de la provincia se convirtió en una caravana de solidaridad para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. La movilización reunió a personas de San Miguelito, Colón, Panamá y Panamá Oeste, que viajaron hasta Los Santos con donaciones.

Astrid Bonilla, reina de los santeños en San Miguelito, destacó la necesidad que encontró en las comunidades y el esfuerzo de quienes participaron en la jornada. También resaltó que personas de otras nacionalidades se sumaron a la iniciativa, como muestra de solidaridad con Panamá.

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La caravana estuvo integrada por cinco grupos de santeños que se organizaron para llevar ayuda a las familias damnificadas. Jorge Domínguez, de la Asociación de Santeños en San Miguelito, resaltó la importancia de esta unión y del compromiso de apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles.

Una de las comunidades visitadas fue La Iguana, en Sabana Grande, donde varias viviendas resultaron afectadas por el movimiento sísmico. Ilka Sandoval, residente del lugar, agradeció el apoyo recibido y expresó su gratitud a quienes llegaron hasta la comunidad.