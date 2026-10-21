Antón, Natá y Penonomé suspenden las celebraciones patrias en solidaridad con los afectados por el terremoto

Los municipios de Antón y Penonomé anunciaron la suspensión de las celebraciones patrias en sus distritos, como muestra de solidaridad con las familias afectadas por los recientes eventos sísmicos que han sacudido al país.

La Alcaldía de Antón, junto con los concejales, informó mediante un comunicado oficial que quedan suspendidos los desfiles patrios programados para el 3, 4 y 5 de noviembre en todo el distrito. Las autoridades explicaron que la decisión responde a un acto de “solidaridad, empatía y respeto” ante los acontecimientos sísmicos y a la necesidad de enfocar recursos y esfuerzos en el apoyo mutuo y la seguridad.

“Como autoridades y como pueblo antonero, consideramos indispensable unirnos al dolor y la preocupación de las familias panameñas afectadas”, señala el documento. La Alcaldía también invitó a la comunidad a mantener la fe y la serenidad, y a colaborar en las acciones de ayuda que se organicen. Además, agradeció la comprensión de centros educativos, delegaciones, comerciantes y ciudadanía.

Penonomé también suspende sus festividades

Por su parte, el Municipio de Penonomé informó que se suspenden las Fiestas Patrias y las festividades que organiza la institución. En su comunicado explicó que varias comunidades del distrito y el Palacio Municipal sufrieron afectaciones.

La medida busca salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y garantizar la seguridad de las familias penonomeñas, según el Municipio. “¡La seguridad y la integridad de nuestro Distrito son nuestra prioridad!”, subrayó la entidad, que agradeció el apoyo y la comprensión de la población.

En tanto, el Municipio de Natá fue el primero en anunciar la medida a pocos días de ocurrido el evento natural, no obstante, aclaró que las personas que desean realizar actividades masivas en locales, bares, cantinas o casas del pueblo deberán presentar visto bueno del lugar emitido por ingeniero idóneo.