Canal de Panamá aumenta 4.1% sus tránsitos y reporta ingresos por $6,600 millones

La entidad indicó que continuará monitoreando las condiciones hídricas y los niveles de lluvia para determinar si se requieren nuevos ajustes en las operaciones.

El canal de Panamá registró un aumento en sus tránsitos, tonelaje e ingresos durante el año fiscal 2026, que abarcó de octubre de 2025 a septiembre de 2026, en medio de los esfuerzos para garantizar la disponibilidad de agua y mantener la competitividad de la ruta interoceánica.

De acuerdo con los resultados preliminares presentados este miércoles 21 de octubre, la vía registró 13,951 tránsitos, un incremento de 4.1% frente a los 13,404 del año fiscal anterior.

El tonelaje también mostró un crecimiento. Durante el período se movilizaron 521 millones de toneladas CP/SUAB, frente a los 489.2 millones registrados en el año fiscal 2025, lo que representa un aumento de 6.5%.

Los resultados fueron impulsados principalmente por los segmentos energéticos y el desempeño de los portacontenedores. Además, las esclusas neopanamax concentraron el 52.2% del tonelaje total y registraron un incremento de 8.2% respecto al período anterior.

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La administración del Canal atribuyó parte de esta recuperación a las variaciones en los flujos del comercio internacional y a las condiciones operativas favorables que permitieron mantener un calado máximo de 50 pies durante toda la estación seca.

Ingresos aumentaron 16.6%

En materia financiera, el canal de Panamá reportó ingresos totales por $6,600 millones durante el año fiscal 2026, un aumento de 16.6% en comparación con el período anterior.

Las cifras todavía están pendientes de auditoría, según informó la entidad.

Durante una llamada organizada por Bank of America Merrill Lynch, la administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta; el subadministrador, Miguel Lorenzo, y el vicepresidente de Finanzas, Juan Mojica, presentaron los resultados y abordaron la estrategia hídrica de la vía.

También expusieron los avances de las iniciativas contempladas en la Visión 2025-2035, entre ellas el proyecto del lago de Río Indio.

Espino de Marotta destacó el papel de la vía interoceánica en el comercio mundial y sostuvo que el Canal actúa como facilitador de los flujos comerciales al ofrecer una ruta confiable y segura a sus usuarios.

Canal restablece reservas de último minuto

Como parte de las novedades operativas, el canal de Panamá anunció el restablecimiento, con efecto inmediato, del servicio de reservas de último minuto para buques que utilicen las esclusas Panamax.

La medida fue comunicada mediante un aviso a las navieras y responde a la efectividad de las medidas de ahorro de agua implementadas, así como a las precipitaciones recientes, cercanas al promedio, en la cuenca hidrográfica.

El servicio permite que los buques que no cuentan con una reservación puedan acceder a un cupo disponible cuando la administración decida ofrecerlo. La asignación queda a discreción del Canal.

La entidad indicó que continuará monitoreando las condiciones hídricas y los niveles de lluvia para determinar si se requieren nuevos ajustes en las operaciones.

Con estos resultados, el Canal busca mantener su capacidad de respuesta ante las variaciones del comercio marítimo mundial y avanzar en los proyectos estratégicos destinados a garantizar su sostenibilidad a largo plazo.