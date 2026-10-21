Foro Económico Mundial reúne en Panamá a líderes globales de comercio, energía y logística

Ciudad de Panamá, Panamá/El Foro Económico Mundial reúne en la ciudad de Panamá a altos representantes gubernamentales y líderes empresariales para celebrar la Reunión de Estrategia País. Panamá busca fortalecer su conexión con los mercados internacionales y atraer a más inversionistas.

Este es el objetivo principal del encuentro, que reúne entre hoy y mañana a 27 líderes empresariales de compañías globales provenientes de 17 países.

Durante estos dos días abordarán temas estratégicos como el comercio, la logística, la energía, la infraestructura y la sostenibilidad, en momentos en que Panamá también enfrenta el desafío de recuperarse de los efectos del reciente terremoto.

Entre los líderes se encuentra Toby Rice, presidente y director ejecutivo de EQT Corporation; Vincent Clerc, director ejecutivo de A.P. Møller-Maersk; Andrés Gluski, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de AES Corporation; y Niclas Mårtensson, director ejecutivo de Stena Line Group.

Está previsto un diálogo especial con el presidente de la República, José Raúl Mulino, para analizar las perspectivas económicas de Panamá, sus prioridades y los esfuerzos para impulsar la resiliencia y el crecimiento económico.

Marisol Argueta, directora para América Latina del Foro Económico Mundial, detalló que “esta tarde vamos a sostener dos sesiones de trabajo para conversar sobre temas de infraestructura, de energía y logística, de comercio, sostenibilidad y también conocer sobre las prioridades del gobierno panameño en esta situación posterremoto”.

Además, dijo que “el día de mañana vamos a sostener desde muy temprano una reunión con el presidente José Raúl Mulino y nuestro presidente del Foro Económico Mundial, Alois Zwinggi, que llegó el día de ayer a Panamá”.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó la realización del encuentro tras el terremoto que sacudió el territorio nacional. “La confirmación y celebración de este encuentro en nuestra capital ratifica la confianza internacional en nuestro país”, manifestó. También resaltó la resiliencia de los panameños y su “determinación para salir adelante”.

Entre los acuerdos previstos durante esta jornada figura un memorando de entendimiento para promover el manejo de los desechos plásticos y la economía circular, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la comunidad.

La agenda también apunta a fortalecer el papel estratégico de Panamá en la economía global y prepararlo para los nuevos desafíos, incluida la transformación que trae consigo la inteligencia artificial.

Con información de Kayra Saldaña.