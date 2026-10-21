Lotería Fiscal: MEF prevé realizar en diciembre el primer sorteo digital

Mientras se prepara esta nueva modalidad, en noviembre se desarrollará la última jornada de sorteos regionales del año, en la que los consumidores podrán participar con las facturas fiscales de sus compras.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas prevé realizar en diciembre de 2026 el primer sorteo de la Lotería Fiscal digital, adelantó Ana Amado, secretaria general encargada de la entidad.

Estamos próximos a hacer anuncio con respecto al lanzamiento de la lotería fiscal digital, la cual estamos planificando que va a tener su primer sorteo el próximo mes de diciembre, así que estaremos próximamente dándoles mayores detalles”, expresó Amado.

Mientras se prepara esta nueva modalidad, en noviembre se desarrollará la última jornada de sorteos regionales del año, en la que los consumidores podrán participar con las facturas fiscales de sus compras.

“Para el mes de noviembre vamos a tener la tercera entrega y la última de este dos mil veintiséis de la lotería fiscal en su versión regional”, explicó Amado.

La programación comenzará el martes 17 de noviembre con la región uno, correspondiente a la provincia de Panamá. Continuará el jueves 19 de noviembre con la región dos, que agrupa a Panamá Oeste, Darién y Colón.

El martes 24 de noviembre será el turno de la región tres, integrada por Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Los sorteos regionales concluirán el jueves 26 de noviembre con la región cuatro, conformada por Coclé, Herrera y Los Santos.

Amado adelantó que los detalles sobre el lanzamiento de la modalidad digital serán anunciados próximamente por el MEF.

Con información de María De Gracia.