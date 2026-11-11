Asamblea asegura que presupuesto de $120 millones afectaría su funcionamiento

El Legislativo afirmó que su operación ha requerido cerca de $175 millones anuales durante los últimos 15 años. También defendió su estructura de personal, integrada en un 60 % por funcionarios eventuales y un 40 % por permanentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional defendió su presupuesto y su estructura de personal mediante un comunicado este miércoles 11 de noviembre, en el que sostuvo que una asignación de aproximadamente $120 millones resulta insuficiente frente a las necesidades de funcionamiento de la institución.

“Establecer un presupuesto de aproximadamente $120 millones, sin considerar la realidad histórica y operativa de la institución, genera una brecha que afecta directamente su funcionamiento”, manifestó el Órgano Legislativo.

Durante la discusión del presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2027, el Legislativo pidió un incremento de $23 millones para llevar su presupuesto de $97 millones a $120 millones; los fondos incrementados se concentran en funcionamiento. Este aumento ha sido fuertemente cuestionado por grupos de la sociedad civil organizada.

En ese sentido, el pronunciamiento responde a las informaciones que, según la entidad, han circulado en los últimos días sobre su presupuesto y planilla. En el documento, la Asamblea aseguró que durante los últimos 15 años su operación ha requerido recursos cercanos a los $175 millones anuales para atender sus responsabilidades institucionales.

La Asamblea Nacional debe contar con los recursos necesarios, como Primer Órgano del Estado, para ejercer de manera independiente las funciones que la Constitución le asigna”, indicó.

El 60 % del personal es eventual

Sobre su estructura de personal, la institución informó que aproximadamente el 40 % de sus funcionarios es permanente y el 60 % eventual. Según el comunicado, esta distribución responde a las necesidades operativas del Legislativo.

“La Asamblea Nacional no funciona únicamente durante las sesiones del Pleno”, expresó.

La entidad explicó que su operación incluye el trabajo permanente de 15 comisiones, equipos técnicos, jurídicos, administrativos y legislativos, además del proceso de elaboración, análisis, discusión y aprobación de leyes.

Salarios y cargos directivos

En cuanto a las remuneraciones, la Asamblea afirmó que el salario promedio de sus colaboradores es de aproximadamente $1,500 mensuales.

Detalló que la categoría de Asistente Administrativo I reúne a 2,766 funcionarios y que aproximadamente la mitad de ellos recibe $1,200 al mes.

“Por ello, no corresponde presentar como regla general remuneraciones que no representan a la mayoría”, sostuvo.

El comunicado también señala que “solo 74 funcionarios permanentes perciben salarios de hasta $5,000”. Según la institución, estos colaboradores ocupan posiciones directivas, técnicas o especializadas, con responsabilidades específicas, y representan una proporción reducida de la planilla total.

La Asamblea manifestó que está abierta al escrutinio público y que continuará ofreciendo información para que la ciudadanía evalúe su funcionamiento con base en hechos, cifras oficiales y contexto.

“Defender la autonomía del órgano legislativo no significa evitar la rendición de cuentas”, afirmó en el documento.

Cabe señalar que actualmente la Asamblea cuenta con unos 8 mil funcionarios.