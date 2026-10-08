Ataque a buque de bandera panameña en el Oriente Medio deja 12 marinos heridos, confirma AMP

La embarcación "On Peace" fue impactada por un proyectil en aguas internacionales mientras navegaba hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), mediante la Dirección General de Marina Mercante, confirmó que el buque petrolero On Peace, registrado bajo bandera panameña, sufrió un ataque en aguas internacionales.

El incidente ocurrió el pasado 5 de octubre a las 23:30 hora local, cuando un proyectil de origen desconocido impactó la nave mientras cubría la ruta entre el puerto de Sitrah, en Bahréin, y Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

A raíz del impacto, 12 tripulantes resultaron lesionados. Diez de ellos requirieron atención médica especializada en tierra, por lo que fueron evacuados de emergencia hacia un centro hospitalario. Las autoridades informaron que la totalidad de la tripulación está contabilizada y que no se reportan daños ambientales ni contaminación marina en la zona del suceso.

Actualmente, el buque On Peace recibe asistencia técnica y es remolcado hacia el puerto de Shinas, en Omán. En esta localidad se realizarán las inspecciones correspondientes para determinar la magnitud de los daños estructurales provocados por el proyectil.

La AMP mantiene comunicación directa con los armadores, operadores de la nave y las autoridades locales para dar seguimiento al caso como Estado de abanderamiento. Asimismo, la institución reiteró las recomendaciones de seguridad para la navegación comercial en la región frente a los riesgos actuales en las rutas marítimas internacionales.