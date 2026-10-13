¡Atención conductores! Corredor Sur tendrá cierres nocturnos por izaje de vigas desde este 13 de octubre

Las maniobras se realizarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., periodo durante el cual se aplicarán cierres y cambios temporales en la circulación vehicular.

Ciudad de Panamá/La circulación por el Tramo Marino del Corredor Sur tendrá modificaciones desde este martes 13 hasta el miércoles 21 de octubre de 2026, debido a los trabajos de izaje de vigas correspondientes al proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo.

ENA SUR, S.A. informó que las maniobras se realizarán en horario nocturno, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m., periodo durante el cual se aplicarán cierres y cambios temporales en la circulación vehicular.

Durante las jornadas de trabajo, se cerrarán los carriles en dirección a Paitilla y se habilitará una inversión de carriles en la calzada que conduce hacia Tocumen. De esta manera, se mantendrá un carril habilitado para cada sentido de circulación, con una velocidad máxima permitida de 30 kilómetros por hora en el área intervenida.

La concesionaria también advirtió que, durante las maniobras de izaje, se realizarán cierres totales del Tramo Marino que podrían extenderse hasta 15 minutos. Una vez concluida cada operación, se restablecerá el tránsito por los carriles habilitados mediante la inversión.

Ante estas restricciones, ENA SUR recomendó a los conductores tomar en cuenta los trabajos al planificar sus desplazamientos, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito.

Asimismo, reiteró que la velocidad máxima en la zona de trabajo será de 30 km/h y pidió a los usuarios mantener la precaución mientras se desarrollan las labores.