Lotería Nacional reprograma sorteo del miércoles para el jueves 15 de octubre

A través de un comunicado, la entidad informó que el sorteo se realizará el jueves 15 de octubre, a las 5:00 p.m.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció el cambio de fecha del sorteo programado para este miércoles 14 de octubre, debido a la situación que atraviesa el país tras el sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre y las réplicas posteriores.

A través de un comunicado, la entidad informó que el sorteo se realizará el jueves 15 de octubre, a las 5:00 p.m.

La institución también detalló que el proceso de devoluciones de los billeteros a nivel nacional se llevará a cabo hasta las 2:00 p.m.

La medida se adopta en medio de las acciones tomadas tras los acontecimientos sísmicos que han afectado al país.

La Lotería Nacional instó al público a tomar en cuenta la nueva fecha y los horarios establecidos para este sorteo.