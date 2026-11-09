¿Cómo avanza la reconstrucción a un mes del sismo del 9 de octubre? Gobierno presenta balance

La meta oficial busca garantizar techo propio y generar 1,200 empleos en las comunidades más afectadas de las provincias centrales y la comarca Ngäbe-Buglé.

Panamá/A un mes del sismo que estremeció al país el pasado 9 de octubre, el Gobierno Nacional presentó un informe detallado sobre los avances en la asistencia humanitaria y la reconstrucción en el interior del país. José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, enfatizó durante el informe que la máxima prioridad de las autoridades se centra en la atención habitacional.

“Nuestra primera meta es atender a 3,500 hogares con soluciones habitacionales. Esa es una de las prioridades de nuestro trabajo y ya se traduce en nuevas viviendas, reparaciones y obras en distintas provincias”, destacó Icaza.

Las cuadrillas del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) mantienen en ejecución más de 300 residencias distribuidas entre Los Santos, Veraguas, Chiriquí, Herrera y Coclé. Las labores se concentran en poblados como La Colorada, Las Palmas de Soná, Río de Jesús, Las Matas, El Corral de Pesé, La Arena, Boca de Parita, Chingoré, Santa Lucía y Aguadulce.

De forma complementaria, el Despacho de la Primera Dama gestiona junto a la empresa privada la edificación de más de 90 viviendas en suelo veragüense, coclesano, herrerano y santeño. A la fecha, cuatro casas están totalmente terminadas y amuebladas en Cañazas y en Quebrada Grande de Soná. El proyecto de infraestructura busca impulsar la economía regional asignando al menos 1,200 oportunidades laborales mediante el programa Mi Primer Empleo.

“Se hará la prioridad a la contratación de mano de obra local para que sea parte de esa inversión, se quede en las propias provincias y ayude a mover sus economías”, aseveró Icaza.

Las escuelas, la atención de salud y las carreteras

Los servicios públicos esenciales han registrado avances progresivos durante estas cuatro semanas de respuesta estatal. En el sector educativo, el Ministerio de Educación (Meduca) evaluó 2,000 planteles y mantiene operativos 1,342 centros.

Este 9 de noviembre retomaron las clases 27 escuelas en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras que 15 infraestructuras escolares son intervenidas para demolición o reconstrucción.

“Sabemos que la educación no puede detenerse. Por eso, el esfuerzo está puesto en que cada estudiante tenga las mejores condiciones para poder continuar su formación y regresar a sus aulas”, recalcó el secretario de Metas.

En el área sanitaria, 15 hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) operan al 100% de su capacidad. Las brigadas del MINSA y de la Caja de Seguro Social (CSS) sobrepasan las 23 mil atenciones médicas entre urgencias y consultas especializadas, acompañadas de atención psicológica, vacunación y fumigaciones, al tiempo que las obras del nuevo Hospital de Tonosí continúan su curso sin interrupciones.

Respecto a la movilidad vial, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) rehabilitó 70 tramos carreteros en puntos clave como Búcaro, Bebedero, La Pitalosa, Las Minas, Soná, Mariato, Antón y La Pintada. Paralelamente, se realizan empalmes de tuberías en Isla Cañas para normalizar el suministro de agua potable.

Asistencia humanitaria y la situación de los albergados

La ayuda social ha movilizado recursos por aire y tierra para cubrir las necesidades operativas en las zonas más golpeadas. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha brindado cobertura a 284 comunidades mediante el traslado de más de 208 mil libras de carga aérea y 383 toneladas por vía terrestre.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ofrece acompañamiento profesional a más de 16 mil personas, mientras el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) repartió más de 81 mil bolsas de alimentos mediante las visitas del programa Casa a Casa.

A la fecha, un total de 100 albergues temporales continúan brindando refugio a 2,731 personas pertenecientes a 765 familias que aguardan por el retorno seguro a sus comunidades.