Bella Vista prepara plan piloto para evacuar edificios ante emergencias

El plan ya está en marcha; la preparación y ejecución tomarán entre 60 y 90 días.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un programa piloto busca preparar a los residentes de edificios del corregimiento de Bella Vista para responder ante sismos y otros siniestros, mediante la creación de protocolos, la revisión de las rutas de evacuación y la capacitación de brigadistas.

La iniciativa comenzará con un edificio de cada barrio del corregimiento y contará con el acompañamiento del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y el Cuerpo de Bomberos, anunció el representante de Bella Vista, César Kiamco.

“En Bellavista hay muchos edificios altos, mucha gente vive ahí, y el problema es que no podemos esperar a que la emergencia llegue para aprender cómo resolverla”, explicó el representante.

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Durante la primera etapa se revisarán los planes de desalojo, la señalización, las escaleras, los extintores y las rutas de evacuación de los edificios. También se verificará la existencia de un punto de encuentro y se definirá quién deberá comprobar que todos los residentes hayan salido.

El programa también contempla mecanismos para asistir durante una evacuación a personas con discapacidad y adultos mayores.

Primero el plan, luego el recorrido de cómo anda eso, está señalizado, las escaleras están despejadas, los extintores existen, las rutas están bien marcadas, hay un punto donde la gente se va a reunir, quién es el encargado de contar que todos salimos”, detalló.

Otra fase incluirá la capacitación de brigadistas en desalojo, evacuación y primeros auxilios. Estas personas serán responsables de dirigir y orientar a los residentes durante una emergencia.

La primera reunión entre representantes de los edificios, integrantes de las juntas directivas, brigadistas, bomberos y Sinaproc se realizó el lunes pasado.

El proceso de preparación concluirá con un simulacro y tendrá una duración estimada de entre 60 y 90 días. Los resultados permitirán identificar los aspectos que deben mejorarse antes de extender el programa al resto del corregimiento.