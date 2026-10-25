¡Betania decidió! Construir una vivienda para una familia damnificada por el sismo es su opción para hacer patria

El 61% de los participantes en una encuesta respaldó realizar un acto solemne y destinar recursos a la construcción de una casa, en lugar de celebrar el tradicional desfile patrio del 28 de noviembre.

La Junta Comunal de Betania informó los resultados de la encuesta ciudadana que buscaba definir cómo conmemorar el próximo 28 de noviembre, en medio de la situación que enfrentan las familias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

De acuerdo con los resultados divulgados este sábado 24 de octubre, un total de 2,957 personas participaron en la votación, que estuvo abierta hasta las 4:20 p.m.

La opción de realizar un acto solemne en Betania y destinar recursos a la construcción de una vivienda para una familia damnificada por el reciente sismo obtuvo el 61% de los votos.

En tanto, el 39% de los participantes se inclinó por celebrar el tradicional desfile patrio en el corregimiento.

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La consulta fue promovida por la Junta Comunal como una forma de involucrar a los residentes en la decisión sobre las actividades conmemorativas, ante las necesidades que ha dejado la emergencia provocada por el movimiento telúrico.

La propuesta de construir una vivienda busca que la conmemoración del 28 de noviembre también se traduzca en una acción solidaria para apoyar a una familia que perdió su hogar.

Tras divulgar los resultados, la Junta Comunal agradeció a los vecinos que participaron en la consulta y destacó la importancia de la participación ciudadana en las decisiones del corregimiento.

El resultado marca una preferencia mayoritaria por la alternativa solidaria planteada en la encuesta. La publicación de los resultados, sin embargo, no detalla todavía la identidad de la familia beneficiaria ni el cronograma para la construcción de la vivienda.