Black Friday 2026 llega a Panamá: comercios se preparan con promociones y descuentos para el 27 de noviembre

La Asociación Panameña de Centros Comerciales confirmó que la jornada de descuentos se realizará el viernes 27 de noviembre. Los comercios esperan un incremento de hasta el 40% en sus ventas habituales y preparan promociones adicionales, principalmente en electrónica y electrodomésticos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Black Friday en Panamá se realizará el próximo viernes 27 de noviembre y los centros comerciales ya se preparan para recibir a los consumidores con descuentos y promociones, principalmente en las categorías de electrónica y electrodomésticos.

El anuncio fue confirmado por Nadkyi Duque de la Asociación Panameña de Centros Comerciales, indicando que las ofertas serán similares a las del Black Weekend celebrado en octubre. Sin embargo, algunas marcas han autorizado descuentos adicionales en determinados productos.

La jornada representa una oportunidad de compra tanto para consumidores nacionales como para turistas. Se pudo conocer que durante el Black Friday el tráfico de compradores en los centros comerciales puede duplicarse en comparación con un día regular, mientras que las ventas podrían aumentar hasta un 40% respecto al comportamiento habitual de ese mes.

Los representantes del sector comercial también señalaron que el movimiento generado por la entrega de becas ha tenido un efecto positivo en las ventas, lo que ha contribuido a recuperar parte de la caída registrada después del terremoto del pasado 8 de octubre. De acuerdo con sus estimaciones, durante esa semana las ventas disminuyeron un 20%.

El Black Friday coincidirá con el periodo en que comienzan a llegar los ahorros destinados a las compras navideñas, así como los bonos y el décimo tercer mes, factores que podrían impulsar el consumo durante el cierre del año. Los comercios esperan que esta jornada contribuya a fortalecer las ventas de la temporada y a recuperar el dinamismo comercial de los últimos meses.

Con información de Luis Jiménez