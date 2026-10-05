¿Buscas ahorrar? Agroferias del IMA llegan este martes a distintos puntos

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 6 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 6 DE OCTUBRE

📍Panamá

• Calle 2da de Panamá Viejo, en Parque Lefevre, distrito de Panamá

📍Colón

• Relleno de La Guaira, en el distrito de Colón

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Norteño, en el distrito de Jirondai

• Cancha techada al lado de la agrodistribuidora de Buenos Aires, distrito de Nürüm

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de El Puerto, en el distrito de Remedios

📍Herrera

• Cancha Comunal de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé

📍Panamá Este

• Loma del Naranjo y El Llano en el distrito de Chepo