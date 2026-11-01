Caja de Seguro descarta nuevos daños estructurales en instalaciones por temblor del sábado

En el Hospital Gustavo Nelson Collado se reubicó temporalmente a pacientes por prevención. La institución mantiene reparaciones y sedes alternas para atender a los asegurados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) inspeccionadas después del sismo de magnitud 5.9 de ayer sábado no registraron nuevas afectaciones estructurales, confirmó la institución.

El movimiento ocurrió a las 10:50 a. m., según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. En ese sentido, la CSS indicó que las instalaciones donde se desarrollaban labores fueron evacuadas oportunamente, conforme a los protocolos de seguridad.

En el Hospital Gustavo Nelson Collado, los pacientes del segundo piso fueron trasladados temporalmente al primero y la consulta de atención verde se reubicó en la planta baja como medida preventiva.

La inspección posterior no encontró daños nuevos. Sin embargo, permanecen restringidas las áreas que ya estaban en reparación.

Continúan las reparaciones por el sismo del 9 de octubre

La CSS mantiene los trabajos de recuperación de las instalaciones afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, mientras presta servicios en espacios habilitados y sedes alternas.

En el Hospital Ezequiel Abadía de Soná, en Veraguas, avanza la construcción de un nuevo acceso a la consulta externa y la recuperación de la sala de medicina.

En Los Santos, la ULAPS de Tonosí continúa atendiendo en el hospital modular instalado junto a su edificio principal, que permanece en reparación.

Instalaciones cerradas o con atención en otras sedes

Presidente Remón: sus pacientes son atendidos en otras policlínicas de la CSS de la región metropolitana.

sus pacientes son atendidos en otras policlínicas de la CSS de la región metropolitana. ULAPS de Tonosí: ofrece servicios de salud, con apoyo de especialidades, en el hospital modular ubicado junto a la unidad.

ofrece servicios de salud, con apoyo de especialidades, en el hospital modular ubicado junto a la unidad. CAPPS Los Pozos: mantiene la atención en el hospital modular climatizado y en la cancha municipal de Los Pozos, en Herrera. Los servicios también se ofrecen los sábados y domingos.

mantiene la atención en el hospital modular climatizado y en la cancha municipal de Los Pozos, en Herrera. Los servicios también se ofrecen los sábados y domingos. ULAPS Prof. Carlos Velarde, en San Cristóbal: permanece cerrada por el reemplazo completo del techo. Su personal atiende en otras unidades cercanas de la CSS.

Unidades que mantienen servicios con modificaciones

Policlínica Roberto Ramírez De Diego, en Chitré: la consulta especializada se brinda en la estructura modular, mientras el edificio principal continúa en evaluación.

Hospital Ezequiel Abadía, en Soná: las consultas externas de medicina, cirugía, pediatría y ginecología se ofrecen en el ala 2, con cupos limitados. La hospitalización continúa en el hospital de campaña, mientras se prepara la habilitación de la sala de medicina.

Hospital Rafael Estévez, en Aguadulce: urgencias, hemodiálisis y consulta externa general funcionan con normalidad. La consulta externa especializada se ofrece en la Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas.

Policlínica Horacio Díaz Gómez, en Santiago: urgencias, consulta externa y hemodiálisis funcionan con normalidad. Algunas áreas de la planta alta permanecen cerradas.

Policlínica San Juan de Dios, en La Villa: mantiene la atención con normalidad, mientras continúan las reparaciones de la entrada principal y dos áreas de fisioterapia.

Recomendaciones para los asegurados

Ante esta situación, la Caja pidió acudir a urgencias únicamente ante una emergencia y utilizar las policlínicas, ULAPS, CAPPS o sedes alternas para controles médicos y citas programadas.

También recomendó no interrumpir los tratamientos de enfermedades crónicas, como hipertensión arterial y diabetes. Los pacientes de hemodiálisis deben asistir a sus sesiones en los horarios establecidos por sus unidades.

La institución recordó que se debe respetar la señalización de seguridad: verde significa uso normal; amarillo, uso restringido; y rojo, prohibido ingresar.