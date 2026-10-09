Cancillería condena ataque contra buque de bandera panameña en el estrecho de Ormuz

De los 12 tripulantes lesionados, 10 fueron evacuados a tierra para recibir atención médica especializada . Las autoridades confirmaron que la totalidad de la tripulación fue localizada y contabilizada.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá condenó el ataque con un proyectil de origen aún desconocido contra el buque On Peace, de bandera panameña, que dejó 12 tripulantes lesionados mientras navegaba por aguas internacionales en la zona del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Marítima de Panamá detallaron, en un comunicado emitido este 9 de octubre, que el incidente ocurrió el 5 de octubre de 2026, cuando la embarcación transitaba desde Sitrah, Baréin, hacia Fujairah, Emiratos Árabes Unidos.

De los 12 tripulantes lesionados, 10 fueron evacuados a tierra para recibir atención médica especializada. Las autoridades confirmaron que la totalidad de la tripulación fue localizada y contabilizada.

La embarcación está siendo asistida y remolcada hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde se evaluarán sus condiciones y los daños estructurales ocasionados por el impacto.

“Panamá condena todo acto que ponga en riesgo la vida de la gente de mar, la integridad de los buques y la libertad y seguridad de la navegación internacional”, señala el comunicado.

El país expresó su solidaridad con los tripulantes afectados y sus familias, y reconoció el trabajo de las autoridades y los equipos que participaron en las operaciones de asistencia, evacuación y atención.

También hizo un llamado urgente a todos los actores a respetar la seguridad de la navegación y abstenerse de acciones que puedan poner en peligro a las embarcaciones mercantes y sus tripulaciones.

“Los buques mercantes y sus tripulaciones deben poder transitar por las rutas marítimas internacionales de manera segura, sin ser objeto de acciones que amenacen sus vidas o interfieran con el comercio legítimo”, expresa el documento.

Panamá pidió que se esclarezcan las circunstancias del incidente y el origen del proyectil. El seguimiento del caso se mantiene a través de las autoridades competentes y los canales diplomáticos correspondientes.