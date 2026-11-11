Capturan en Capira a dos sospechosos por doble homicidio en Antón

Con este caso, la provincia de Coclé alcanza 17 homicidios en lo que va del año , según el reporte presentado en la información periodística.

Dos personas fueron aprehendidas en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, por su presunta vinculación con un doble homicidio ocurrido la noche del martes en la comunidad de Guías Occidente, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, Coclé.

Las víctimas son una mujer de aproximadamente 36 años y un hombre de 47, de nacionalidad colombiana, quienes presuntamente mantenían una relación de pareja y recibieron varios impactos de bala mientras se encontraban en su residencia.

El subcomisionado Jorge Sánchez, jefe de la Segunda Zona Policial de Coclé, explicó que la alerta se recibió cerca de las 7:00 p.m., mediante una llamada telefónica de residentes del sector, quienes reportaron la posible comisión de un homicidio.

Al llegar al área, los agentes tuvieron que avanzar por una calle de tierra y atravesar el sector de un río para llegar a la vivienda, donde encontraron inicialmente a la mujer sin signos vitales. Horas después, durante las labores de búsqueda, localizaron al hombre también fallecido.

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Capturas en Capira

Sánchez indicó que, tras recibir información de vecinos que observaron un vehículo huyendo del lugar, se coordinó con otras zonas policiales para ubicarlo. Las diligencias permitieron la aprehensión de dos sospechosos en Capira.

Ambos serán puestos a órdenes de las autoridades judiciales para las audiencias correspondientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar su posible participación en el crimen.

De acuerdo con las verificaciones de inteligencia mencionadas por el subcomisionado, el hombre mantenía antecedentes relacionados con casos de drogas en 2017 y había sido deportado a Colombia en 2023, con impedimento de ingresar nuevamente a Panamá.

La mujer también registraba antecedentes de una diligencia de allanamiento realizada años atrás, durante la cual se le habría encontrado una suma considerable de dinero.

El jefe policial señaló que no se descarta que estos antecedentes guarden relación con el hecho, aunque el móvil del doble homicidio todavía está bajo investigación.

Las autoridades también verifican posibles vínculos de los aprehendidos con actividades delictivas, entre ellas pandillerismo, portación de armas y delitos contra el patrimonio.

Con este caso, la provincia de Coclé alcanza 17 homicidios en lo que va del año, según el reporte presentado en la información periodística.

Información de Nataly Reyes