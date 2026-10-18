Casas en Samaria están en riesgo de caer a una quebrada

Según los afectados, las autoridades han acudido a evaluar la situación, pero todavía esperan respuestas concretas sobre las medidas que se tomarán para protegerlos.

Tres viviendas ubicadas en el sector 5 de Samaria, conocido como La Preferida, en el corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito, están en riesgo de caer a una quebrada tras el colapso de un muro de contención. Uno de los propietarios explicó que el muro se agrietó a raíz de los movimientos sísmicos y que, posteriormente, las lluvias agravaron la situación. Ahora, las familias temen que las estructuras cedan y sus viviendas terminen en la quebrada.

Según los afectados, las autoridades han acudido a evaluar la situación, pero todavía esperan respuestas concretas sobre las medidas que se tomarán para protegerlos.

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El temor aumenta durante las noches y cada vez que se registran aguaceros. Uno de los residentes manifestó su preocupación por su madre, de 84 años, y sus dos hijas, de 6 y 12 años. Incluso reconoció que le cuesta dormir ante la posibilidad de que ocurra un deslizamiento o colapse parte de su vivienda.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, las familias viven con la incertidumbre de que sus viviendas puedan colapsar en cualquier momento. Algunos residentes ya han optado por trasladar a sus familiares a lugares más seguros ante el riesgo que representan las lluvias y los daños en las estructuras.

Con información de Emilio Batista